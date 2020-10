Bēgot no drēgnuma, neieskrien liesmās. Kas jāņem vērā, lietojot elektrisko sildītāju?

Mūsdienās pieejami dažāda veida elektriskie sildītāji – termoventilatori, eļļas sildītāji, konvektori un infrasarkano staru sildītāji. Populārākie no tiem ir eļļas sildītāji, kurus izmanto daudzās mājsaimniecībās, savukārt mazu telpu apsildei daudzi izvēlas termoventilatorus. Ja eļļas sildītāji tiek uzskatīti par vienu no drošākajiem elektriskās apsildes veidiem, tad ar termoventilatoru lietošanu jābūt daudz uzmanīgākam. Lai elektrisko sildītāju izmantošana mājoklī būtu droša, AS “Sadales tīkls” apkopojis padomus, ko, sagaidot auksto laiku, likt aiz auss.

Pārbaudi elektriskā sildītāja tehnisko stāvokli

Pirms ieslēgt tikko no saimniecības skapja dziļumiem izvilktu elektrisko sildītāju, pievērs uzmanību vada izolācijai, kas laika gaitā mēdz nolietoties un saplaisāt. Ja redzi, ka izolācija ir bojāta, nekādā gadījumā nepieslēdz to elektrotīklam. Tāpat obligāti notrauc no ierīces putekļus – ja tas nav izdarīts, pastāv risks, ka sakarsušie putekļi var aizdegties, radot nelaimi.

Padomā par elektriskā sildītāja novietojumu

Tam jāatrodas vismaz metra attālumā no viegli uzliesmojošām vietām un materiāliem (plāns audums, papīrs, sveces u.c.), kā arī vismaz pusmetra attālumā no sienas un mēbelēm. Pārliecinies, ka vads netraucēs pārvietoties, lai aiz tā nevarētu nejauši aizķerties – īpaši būtiski tam pievērst uzmanību, ja mājoklī uzturas mazi bērni.

Neliec sildītāju uz plauktiņiem, skapīšiem vai cita veida paaugstinājumiem

Lai gan varētu šķist, ka tādējādi elektriskais sildītājs mazāk traucēs pārvietoties, rēķinies, ka nestabili novietota ierīce var nokrist, to var apgāzt mājdzīvnieks un interese par sildelementu var rasties arī maziem bērniem.

Sildītāju pieslēdz atsevišķai kontaktligzdai

Atceries, ka elektriskajam sildītājam jābūt pievienotam atsevišķā kontaktligzdā, nevis pagarinātāja rozešu blokā, jo tā ir lielas jaudas ierīce, kas apvienojumā ar citām elektrotīklam pievienotajām iekārtām var izraisīt tīkla pārslodzi un palielināt aizdegšanās risku.

Neizmanto elektrisko sildītāju kā veļas žāvētāju

Jo īpaši tas attiecas uz termoventilatoriem, kuriem šādā veidā tiek bloķēta gaisa cirkulācija. Apģērba žāvēšana uz elektriskā sildītāja ne vien apgrūtina tā darbību, bet arī rada aizdegšanās risku.

Dodoties ārpus mājokļa, sildītāju noteikti atvieno no rozetes

Speciālisti neiesaka sildītāju atstāt ieslēgtu arī naktī, jo tas var pārkarst un tuvumā esošie materiāli aizdegties. Lielākā daļa mūsdienu elektrisko sildītāju aprīkoti ar drošinātājiem, kas pārkaršanas gadījumā atvieno ierīci no elektrības padeves, taču jāņem vērā, ka vecākiem modeļiem šādas funkcijas var nebūt.