Svarīga policijas informācija visiem, kuri dodas mežā pēc rudens veltēm

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē pēdējā arvien biežāk tiek saņemta informācija par cilvēkiem, galvenokārt vecāka gadagājuma, kuri iegājuši mežā un apmaldījušies – kopumā pēdējo piecu dienu laikā tika saņemta informācija par deviņiem sēņotājiem un ogotājiem, kuri paši nav varējuši atrast izeju no meža masīva. Par laimi, ar operatīvo dienestu palīdzību, visi no meža izvesti sveiki un veseli

Likumsargi galvenokārt informāciju par mežā apmaldījušos cilvēku saņem vai nu no viņa radiniekiem, kuri zina, ka tuvinieks devies mežā sēņot vai ogot un nav paņēmis līdzi mobilo telefonu, vai arī no paša cilvēka, kurš lūdz palīdzību. Sākumā likumsargi cenšas tikt galā saviem spēkiem – tiek nosūtītas tuvākās ekipāžas un ar skaņas signāliem tiek norādīts virziens, uz kuru jādodas, lai izkļūtu no meža masīva. Ja tas neizdodas un nav pavedienu, kur cilvēks varētu atrasties, tad tiek iesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki un Zemessardze.

Par laimi, šajā sezonā līdz šim visi sēņotāji un ogotāji ir atradušies veiksmīgi, taču situācijās, kad vecāka gadagājuma cilvēki nolemj vieni doties mežā sēņot, Valsts policija aicina tuviniekus tomēr doties līdzi. Ja tas nav iespējams, policija iesaka gados vecākiem cilvēkiem paziņot tuviniekiem, uz kuru vietu konkrēti ieplānots doties un tuviniekiem nodrošināt vecos cilvēkus ar mobilajiem sakariem.

Tāpat ir būtiski paņemt līdzi sērkociņus, jo var gadīties, ka tie noderēs – ir gadījumi, kad par cilvēka pazušanu policija tiek informēta novēloti vai arī nav pavedieni lai viņu atrastu un viņš ir spiests nakti pavadīt mežā. Lai no tā izvairītos, aicinājums parūpēties par savu drošību, neiet dziļi mežā, pārliecināties, ka uz mežu līdzi ir paņemts uzlādēts mobilais tālrunis saziņai un pabrīdināti līdzcilvēki par savu atrašanās vietu un iespējamo atgriešanās laiku.

Ja tomēr gadījies apmaldīties, nevajadzētu krist panikā, bet mēģināt ieklausīties, vai apkārt ir dzirdama autotransporta skaņa, censties atrast meža celiņus vai klajāku vietu, kur nav lapotnes un kuru var vieglāk pamanīt no augstuma, un zvanīt Valsts policijai pa tālruņa numuru 110 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

Liels palīgs, nonākot nelāgā situācijā, būs Valsts policijas aplikācija “Mana drošība”. Iesakām to lejupielādēt, lai nepieciešamības gadījumā varētu nosūtīt savas koordinātas operatīvajiem dienestiem.

Aplikāciju “Mana drošība” savā viedtālrunī iespējams lejupielādēt Google Play un Apple Store veikalos. Šajā aplikācijā ir īpaši izstrādāta sadaļa, kas palīdz cilvēkam nosūtīt savas koordinātas operatīvajiem dienestiem situācijās, kad viņš nespēj sniegt skaidras norādes par to, kur atrodas.