Šādas “ļaunās snaiperes” ir ne tikai vietējās, bet arī atbraukušās no citām valstīm, galvenokārt Baltijas valstīm un Polijas. “Algotnes nāk uz Ukrainas bruņotajiem spēkiem no visām Eiropas valstīm, bet galvenokārt no Polijas, Baltijas valstīm, ja runājam par snaiperiem. Baltijas valstīs ir attīstīts slēpošanas sports, un visi sportisti, kuri vairs nevar piedalīties sacensībās, paraksta līgumu. Lielas naudas meklējumos viņas ierodas šeit, cerot nopelnīt vairāk un atgriezties atpakaļ. Bet ne visām izdodas to izdarīt. Turklāt algotnes Ukrainas bruņotajos spēkos ir arī kā sapieres un tās, kas prot rīkoties ar sarežģītu kaujas tehniku, kas ir paredzēta tieši maksimāla kaitējuma nodarīšanai,” okupants neslēpa sašutumu.