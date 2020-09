Kaķim un sunim aizcietējumi: padomi, ko darīt

Kāpēc tā notiek?

Suņiem galvenais aizcietējumu iemesls ir saistīts ar uzturu, un visbiežāk tas ir vārītu kaulu dēļ, savukārt kaķiem – spalvu un spalvu kamolu vai citu svešķermeņu apēšana. Aizcietējums var rasties arī tāpēc, ka dzīvniekam trūkst kustību, ja mājas mīlulis kādu iemeslu dēļ nevar izkustēties vai vienkārši ir slinks.

Kaķim aizcietējumu var ierosināt arī neiztīrīta kaste, kurā viņš iet nokārtoties, bet suņus, kā novērots, šādi ietekmē nepazīstama apkārtne, piemēram, ievietošana suņu viesnīcā vai klīnikā. Vēl aizcietējumu var izraisīt nespēks vai vispārējs muskuļu vājums, atūdeņošanās un slimības, kas bojā zarnu gludo muskulatūru. Arī aptaukošanās to var veicināt. Ja kaķis ir resns, atbrīvošanās no liekā svara turpmāk varētu palīdzēt novērst aizcietējumus.

Suņiem grūtības nokārtoties var rasties arī pēc prostatas slimības, iegurņa lūzuma, muguras paralīzes, resnās zarnas paplašinājuma, audzēja vai kāda svešķermeņa norīšanas.

Ja mājas mīlulis cieš sāpes tūpļa apvidū (piemēram, tam ir anālā dziedzera iekaisums, rektāls prolapss, perianālā trūce vai savainojums pie tūpļa), arī tad viņš sāpju dēļ var izvairīties no defekācijas.

Pazīmes un diagnozes

Suņu saimnieki parasti savam mīlulim viegli pamana aizcietējumu, jo suns vienmēr nokārtojas pastaigas laikā, bet kaķim to tik ātri nevar atklāt, īpaši, ja kaķis iet ārā, nevis tup mājās iekārtotā tualetes kastītē.

Mājas mīluļi, kas cieš no aizcietējumiem, mēdz izspiest fekālijas ar piepūli. Izkārnījumi var būt mazi, akmentiņiem līdzīgi vai cieti un sausi, kā arī var vispār nebūt fekāliju.

Asinis vai gļotas arī var liecināt par aizcietējumu. Daļai mājas mīluļu var būt vemšana vai viņi pārstāj ēst, ja aizcietējums ieildzis.

Kaķi, kurus nomoka šāda kaite, var skaļi ņaudēt vai kliegt.

Lai noteiktu diagnozi, ārstam būs nepieciešams veikt taisnās zarnas un perianālo pārbaudi. Cietas fekālijas parasti ir iestrēgušas resnajā zarnā.

Reizēm jāveic rentgens vai ultrasonogrāfija, ja simptomi liek turēt aizdomās audzēju, prostatas problēmas vai svešķermeni zarnās. Bārija klizmas var palīdzēt noteikt nosprostojumu zarnās. Kā iespējamais cēlonis būtu jāizslēdz arī cistīts (urīnceļu infekcija), ja, piemēram, mājas mīlulis nokārtojas ar piepūli, jo čurāšanas problēmas arī var radīt šādu uzvedību.

Ja veterinārārstam radīsies aizdomas par atūdeņošanos, nieru slimību vai pavājinātu vairogdziedzera funkciju (hipotireozi), viņš var nozīmēt veikt asins analīzes.

Tradicionālā ārstēšana

Atkarībā no aizcietējuma cēloņa tiek nozīmēta ārstēšana. Vieglos gadījumos var ieteikt līdzekļus kā laktulozi vai šķidro parafīnu, bet, ja mājas mīlulis ir atūdeņojies, viņu ievietos klīnikā, lai veiktu intensīvu šķidruma terapiju ar tai sekojošu klizmu (narkozē), – veterinārārsts manuāli attīra zarnas no izkārnījumiem.

Ja pārbaudē atklāj citu aizcietējuma iemeslu, veterinārārstam ar zālēm vai operāciju tas būs jānovērš.

Holistiskie līdzekļi

Ja ir izslēgtas iespējamās smagās slimības, ir vairāki pasākumi, ko var veikt mājās, – vienkāršas dzīvesveida pārmaiņas un dabiski ārstniecības līdzekļi, kas palīdz iekustināt zarnas.

Mainiet uzturu

Ir vairākas uztura metodes, kas var palīdzēt izvairīties no aizcietējumu veidošanās.

Vairāk šķidruma. Nervozus mājas mīluļus, sevišķi kaķus, var barot ar tīru vistas buljonu vai buljonu ar dārzeņiem. Cepti dārzeņi, piemēram, kabacis, saldie kartupeļi un cukīni, plus banāni, svaigas vīģes un sarīvēts ābols arī palīdz atvieglot un novērst aizcietējumu.

Vairāk šķiedrvielu. Šķiedrvielas veicina ūdens uzsūkšanu zarnās – resnā zarna darbojas labāk, ja izkārnījumi ir mitri. Ar šķiedrvielām ir bagātīgi Indijas ceļtekas sēklapvalki, auzu klijas un linsēklas – tos ieteicams pievienot dzīvnieka barībai vai iecept cepumos. Mājas mīluļa barībai vēlams pievienot arī rūpnieciski ražotos produktus, kuru sastāvā ir daudz šķiedrvielu, kā arī prebiotikas un probiotikas, kas uzlabos gremošanu. Ieteicamā deva: dzīvniekiem, kas sver mazāk par 7 kg, parasti mērķis ir iebarot vismaz ½ tējkarotes šķiedrvielu vienā maltītē, tiem, kas ir 7–23 kg smagi, – 2 tējkarotes, bet tiem, kas smagāki par 23 kg, – vienu ēdamkaroti.

Eļļas piedeva. Lai ieeļļotu gremošanas traktu un šādi palīdzētu zarnu saturam virzīties uz priekšu, kaķiem var piedāvāt uz kaķumētras uzlietu saulespuķu eļļu vai olīveļļu, bet suņiem dot auksti spiestu linsēklu eļļu.

Ieteicamā deva: ½–1 tējkarote dienā.

Dodiet sarkanās gobas ekstraktu

Sarkanā goba (Ulmus rubra) ir ārstniecības augs, kas nomierinās mājdzīvnieka zarnas, ja tas ilgāku laiku bijis spiests piepūlēties, lai atbrīvotos no aizcietējuma. Pievienojiet 20 pilienus sarkanās gobas ekstrakta 30 ml tīra ūdens un izbarojiet kaķim pa vienai pipetei trīs vai četras reizes dienā.

Nodrošiniet, lai dzīvnieks izkustas

Regulāras kustības ir labākais veids, kā izvairīties no aptaukošanās un aizcietējuma, īpaši, ja runājam par suņiem. Ar kaķiem savukārt vajadzētu rotaļāties vai izvest tos saitītē pastaigā. Vēlams, lai katru dienu dzīvniekam būtu nodrošinātas vismaz 20 minūšu ilgas fiziskās aktivitātes.

Ķemmējiet savu mīluli

Apēsta spalva var nosprostot zarnas vai veidot spalvu kamolus, sauktus par trihobezoāriem, un arī tas izraisa aizcietējumu. No tā var izvairīties, ja regulāri ķemmē mājas mīluļa kažoku. Kaķiem, kam ir tendence uz aizcietējumiem, var izveidot “lauvas griezumu”, gludi tos noskujot un pie galvas atstājot spalvu kā krēpes un vēl – astes pušķi.

Veselīgi šķiedrvielu cepumi

Linsēklās ir gan daudz šķiedrvielu, taukskābju. Linsēklas ir izcils Omega 3, 6 un 9 taukskābju avots, kas nodrošina enerģiju, veselīgu asinsriti, uzlabo ādas un kažoka stāvokli. Šī linsēklu cepumu recepte iekļauta arī grāmatā You Can Heal Your Pet, kas sniedz padomus dabiskā dzīvnieku ārstēšanā.

Linsēklu cepumi suņiem un kaķiem

Sastāvdaļas

130 g maltu linsēklu

100 g parastu miltu vai miltu ar cepamo pulveri

1 lauku vistas ola

2 ēdk. medus

2 ēdk. vieglas olīveļļas

2 ēdk. olu čaumalu pulvera (vēlams)

1. Uzkarsējiet krāsni līdz 190 grādiem pēc Celsija. Ieeļļojiet 20 x 29 cm lielu cepešpannu.

2. Lielā bļodā samīciet visas sastāvdaļas, līdz veidojas mīksta mīkla.

3. Vienmērīgi izklājiet mīklu pa visu cepešpannu un cepiet 15 minūtes. Izņemiet no krāsns un ļaujiet atdzist pannā. Sagrieziet kumosa lieluma gabaliņos.

4. Glabājiet hermētiskā traukā ledusskapī (līdz trim dienām) vai saldētavā (līdz mēnesim).

Variācija: pievienojiet mīklai riekšavu smalki sagrieztu ārstniecības augu, piemēram, salviju, timiānu un pētersīļus, kas var palīdzēt pret gremošanas problēmām.

