Krāšņās viltnieces lupīnas - vai ir labi tās plūkt un likt vāzē mājās?

šovakar piedzīvoju ļoti, ļoti laimīgu mirkli, kad, pirmo reizi mērojot ceļu no darba uz jaunajām mājām, uz ielas ieraudzīju kasti ar ziediem un zīmīti "paņem mani mājās!" 🤍 kā? nopietni?! es drīkstu šo skaistumu paņemt tāpat vien? par baltu velti? akmansdievs!!!! miljons reižu jaaaaaaaaa! negausīgi paņēmu divus pušķus 🙈😇 un nevaru vien beigt smaidīt, jo šis laipnais solis no @inbloom.lv puses ir kā visskaistākais apliecinājums tam, ka jauni sākumi sevī glabā neizmērojamu potenciālu pieredzēt un piedzīvot skaistas lietas. vajag tikai ticēt.