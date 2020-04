Kā organizēt strādāšanu no mājām, ja ir suns? Kinoloģes ieteikumi

Režīms gan saimniekam, gan sunim

“Viena no galvenajām lietām, kas jāievēro saimniekam, strādājot no mājām, ir režīms. Darba gaitas jāuzsāk laikus, jāievēro pusdienu pārtraukums, laikus jāizslēdz dators un jāpievēršas ģimenei, mājas lietām un hobijiem. Tikpat svarīgi ir parūpēties par to, lai arī četrkājainā mīluļa rutīna krasi nemainītos: jāceļas tikpat agri, lai nodrošinātu pastaigu pirms darba dienas sākuma, jābaro suns ierastajā laikā. Dienas režīms pieaugušam sunim un kucēnam atšķirsies. Kucēns ir gan biežāk jābaro (3–5 reizes dienā atkarībā no kucēna vecuma), gan vairākas reizes dienā jāved pastaigā (4–6 reizes vai pat biežāk),” stāsta kinoloģe Ļena Valdmane.

Suņu paradumi ir konservatīvi, un pat uz nelielām pārmaiņām ierastajā lietu kārtībā suņi var reaģēt ar nemieru un stresu. Kinoloģe stāsta, ka suņa reakcija uz pārmaiņām būs atkarīga no tā individuālajām pielāgošanās spējām – viens suns ar izmaiņām apradīs viegli un pielāgosies ātri, savukārt cits pārmaiņas pārdzīvos smagāk un ilgāk. Pat šķietami tik pozitīva lieta kā saimnieka atrašanās mājās 24 stundas diennaktī var ietekmēt suni un izjaukt tā ierasto dzīves ritmu, pakļaujot dzīvnieku stresa faktoriem uzreiz vai vēlāk, kad saimniekam nāksies atgriezties ierastajā dzīves ritmā un doties uz darbu birojā, norāda Rimi Mājdzīvniekiem kluba eksperte.

Eksperte atgādina, ka tas, ka saimnieks strādā no mājām, nedrīkst izjaukt suņa ikdienu! Nav ieteicams mainīt laiku, kad suns parasti tiek barots, vests pastaigās un nodarbināts. Protams, pieaugs suņa mīļošanai un rotaļām veltītais laiks, iespējams, arī pastaigu skaits, taču tas būs kā papildinājums jau esošajiem paradumiem. Ja suņa saimnieks aizdomājas par to, ka pēc ierobežojumu atcelšanas tam būs pagrūti atgriezties ierastajā dzīves ritmā, tieši ar tādām pašām grūtības saskarsies arī suns. Tāpēc katra saimnieka uzdevums ir saglabāt režīmu. Jūsu mīlulis šādu pastāvību novērtēs!

Četrkājainais laika zaglis

“Strādājot no mājām, tieši mājas mīlulis var nemanāmi kļūt par lielāko “laika zagli” – atnesīs bumbiņu, noliks galvu uz ceļiem, lūkosies saimniekā mīlestības pilnām acīm, vēlēsies iet pastaigā. Lai darba diena ritētu produktīvi, ieteicams sagatavot dienas uzdevumu plānu un pie tā turēties. Tas palīdzēs saimniekam kontrolēt situāciju, un darba diena neievilksies līdz vēlam vakaram,” ieteikumos dalās Ļena Valdmane.

Suņi ir sabiedriski dzīvnieki, tiem patīk, ka to mīļo, atrasties blakus cilvēkam, iesaistīties darbībā. Kad suns mājās paliek viens, tas lielāko dienas daļu guļ. Suns uzvedīsies līdzīgi, arī saimniekam strādājot no mājām: mierīgi gulēs, vēros saimnieku, iespējams, kādā brīdī pieglaudīsies, lai tiktu apmīļots. Strādājot no mājām, neaizmirstiet slavēt suni par to, ka viņš pacietīgi guļ savā vietā, gaida un netraucē jums strādāt.

Ja suns nepārtraukti pieprasa cilvēka uzmanību (aicina uz rotaļu, čiepj mantas, lai saimnieks tās mēģinātu atņemt, rej vai smilkst, baksta saimnieku ar purniņu vai ķepu, pieprasot glāstus, u. tml.), seko saimniekam ik uz soļa, nelabprāt paliek viens, satraucas, ja tiek norobežots no saimnieka (piemēram, atstāts citā istabā vai aiz kādas norobežojošās barjeras) – tie visi ir satraucoši signāli, kas var liecināt par to, ka sunim var attīstīties atšķirtības sindroms (stresa reakcija saimnieka prombūtnes laikā).

Strādājot no mājām, suņu saimniekiem ieteicams nepārspīlēt ar uzmanības apliecinājumiem visas dienas garumā.

Suns nejutīsies mazāk mīlēts, ja saimnieka uzmanība tiks saņemta dozēti, bez pārspīlējumiem.

“Uzdevumu plānā jāparedz arī pārtraukumi, 15–20 minūšu pauzes, kuras var izmantot produktīvai komunikācijai ar suni – nelielai rotaļai, jaunas komandas apguvei vai suņa samīļošanai. Pusdienlaikā var doties īsā pastaigā svaigā gaisā. Atceries, ka pastaiga un spēles nodrošina sunim ne vien fiziskās aktivitātes, bet arī stimulē suni garīgi, attīsta reakciju, fizisko izveicību, stimulē maņu orgānus, uzlabo kontaktu ar saimnieku. Kļūdains ir uzskats, ka, saimniekam atrodoties mājās 24 stundas diennaktī, suns būs saņēmis nepieciešamo kontaktu. Maksimālā uzmanība sunim jāvelta tieši vakarā. Darba dienu rīti bieži ir steidzīgi, suns gaida saimnieku no darba visu dienu, un tieši vakars ir tas laiks, ko veltām mīlulim – garai, aizraujošai pastaigai, spēlēm un apmācībai,” iesaka Ļena Valdmane.

Vienkārši izbaudiet!

“Ikvienam suņa saimniekam vērtīgākais ieguvums, strādājot no mājām, ir iespēja komunicēt ar savu mīluli. Pavadot garas stundas prom no mājām, suņu saimnieki bieži jūtas vainīgi par to, ka mīlulis lielāko dienas daļu pavada vienatnē. Šobrīd ir īstais laiks, kad visu darba dienu pavadīt suņa kompānijā, un šis laiks ir jāizbauda,” iedrošinot vairāk laika pavadīt kopā ar savu mīluli, aicina Rimi Mājdzīvniekiem eksperte.