Tramps ideju par tuneli starp ASV un Krieviju nosauc par interesantu, Zelenskis - nav sajūsmināts
Kremļa sūtnis ir ierosinājis izveidot “Putina–Trampa” dzelzceļa tuneli starp Austrumkrieviju un ASV Aļaskas štatu, piedāvājot, ka šo projektu varētu īstenot miljardieris Īlons Masks. Šo ideju tikšanās reizē Vašingtonā komentējis arī ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis.
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis investīciju un ārvalstu ekonomiskās sadarbības jautājumos, kā arī galvenais sarunu dalībnieks Ukrainas un Krievijas miera sarunās Kirils Dmitrijevs par šo ideju pirmoreiz rakstīja ceturtdien, ierosinot, ka “Putina–Trampa dzelzceļa tunelis” varētu savienot abas valstis zem Beringa šauruma, kas atdala Krievijas plašo un reti apdzīvoto Čukotkas reģionu no Aļaskas.
Piektdienas preses konferencē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ASV prezidents Donalds Tramps ideju nosauca par “interesantu”. Pēc tam viņš jautājis Zelenskim, ko viņš par to domā, uz ko Ukrainas līderis atbildējis: “Es neesmu sajūsmināts par šo ideju.” Tas izraisījis smieklus amerikāņu delegācijas pusē.
Naktī Dmitrijevs vietnē “X” rakstīja: “Mēs esam sākuši Krievijas–Aļaskas tuneļa iespējamības pētījumu pirms sešiem mēnešiem.”
Viņš piebilda, ka Krievijas Tiešo investīciju fonds (RDIF) ar partneriem komerciālā kārtā finansējis pirmo dzelzceļa tiltu starp Krieviju un Ķīnu, kas saīsinājis kravu maršrutus par vairāk nekā 700 kilometriem.
Savā ierakstā Dmitrijevs uzrunāja arī miljardieri Īlonu Masku, ierosinot, ka tuneli varētu izbūvēt viņa uzņēmums “The Boring Company”. “Sapnis par ASV un Krievijas savienojumu caur Beringa šaurumu atspoguļo ilgstošu vīziju – no 1904. gada Sibīrijas–Aļaskas dzelzceļa idejas līdz Krievijas plānam 2007. gadā,” rakstīja Dmitrijevs.
“RDIF ir izpētījis iepriekšējos priekšlikumus, tostarp ASV–Kanādas–Krievijas–Ķīnas dzelzceļa projektu, un atbalstīs dzīvotspējīgāko risinājumu.”
Viņš piebilda: “Iedomājieties, ka ASV un Krieviju, Ameriku un Afro-Eirāziju savieno “Putina–Trampa tunelis” — 70 jūdžu garš savienojums, kas simbolizētu vienotību.”
Tradicionālās izmaksas, viņaprāt, būtu virs 65 miljardiem dolāru, taču Īlona Maska tehnoloģijas varētu tās būtiski samazināt. Masks uz Dmitrijeva aicinājumu publiski nav reaģējis.