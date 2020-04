Juta Valdmane: Veselīgu uzturu neviens nav atcēlis

View this post on Instagram

Šis neskaidrais laiks ir izcils, lai pārdomātu, ko es gribu un ko man patiešām vajag. Taču ēst man pavisam noteikti vajag un pārtika arī ir jāpērk! Īsumā par manu rutīnu, kā es sevi pasargāju iepērkoties un kāda tagad ir mana ēdienkarte. Tātad, par iepirkšanos - iepirkties dodos pēc iespējas retāk. Parasti vienu reizi nedēļā un ļoti agri no rīta, tikko veikals veras vaļā, vai vēlu vakarā, kad ir maz cilvēku. Produktus lieku ratos, tas ļauj ievērot atstatumu no citiem cilvēkiem. Rokas dezinficēju gan pirms ieiešanas veikalā un arī tikko izejot no tā. (Protams, roku krēms šajā laikā ir mans labākais draugs!) Atbraucot mājās, uzreiz ļoti rūpīgi mazgāju rokas un tad tik ķeros pie maisu izkrāmēšanas. Parasti dodos uz lielo Maxima XXX veikalu, jo tur zinu, ka tur vienmēr būs garantēta droša iepirkšanās un nekad lieki nepārmaksāšu par saviem iecienītajiem produktiem. Vienā iepirkšanās reizē cenšos nopirkt visu nepieciešamo visai nedēļai uz priekšu, lai retāk būtu jābrauc uz veikalu. Arī ar šādu režīmu es neatsakos no saviem iecienītajiem ikdienas produktiem – salātiem, dārzeņiem un augļiem, taču cenšos vairāk pirkt tos produktus, kurus droši varu uzglabāt ilgāku laiku. Piemēram, lieliska opcija salātos ir turku zirņi. Ja gribas kādu našķi, tad izvēlos riekstu sviestu – man ļoti garšo indijas riekstu sviests! Man vienmēr stāv mājās plauktā arī melnā šokolāde. Šī retā iepirkšanās man netraucē ēst arī gaļu un jūras veltes, tomēr, lai produkti maltītē būtu maksimāli svaigi, tos ēdu reizi nedēļā. Tā kā nav tik daudz sportisko aktivitāšu, ēdu mazākas porcijas un mazāk ēdu ogļhidrātu. Rīsi, griķi, makaroni praktiski netiek lietoti uzturā, kā enerģijas avotu izvēlos labos taukus, avokado vai kādas eļļas. Klausos savā organismā, ko tas prasa, tas ļauj lieliski justies arī šobrīd. Kā un cik bieži jūs tagad iepērkaties un plānojat savas maltītes? #maxima #mēsparjums #jūsparģimeni #sadarbība