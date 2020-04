Iespēja apgūt kokles spēli neizejot no mājām!

Studijas dibinātājs Ansis Jansons stāsta: “Kad sāku 2015.gadā darboties, bija interesenti, bet īsti nebija, kas mācītu kokles spēli. Kopš tā laika “Kokļu Mežs” ir audzis un kopumā mūsu skolai izgājuši ap 500 cilvēku. Tas kādreiz likās nereāli liels skaitlis, bet šobrīd ir sajūta, ka tas varētu būt tikai sākums…

Ideja par to, ka jāveido arī e-skola, radās atsaucoties uz cilvēku interesi. Bija ļoti daudzi, kas meklēja iespēju mācīties spēlēt kokli, bet, piemēram, nedzīvoja Rīgā vai pat Latvijā, tāpēc nevarēja pievienoties klātienes nodarbībām. Domājot par to, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, radās doma par to, ka jāveido speciāla platforma, kurā varētu apgūt kokles spēli attālinātās, bet individuāli pielāgotās nodarbībās.”

Kokles spēles e-skola – tas ir Latvijas mērogā līdz šis ir nebijis notikums. Vēl pirms 40 gadiem koklēšanas tradīcija Latvijā bija teju izzudusi. Neviena meistara, kas gatavotu kokles un tikai daži spēlētāji. Šobrīd grūti iedomāties, bet bija laiks, kad gadu simtu ilgā tradīcija draudēja izzust pavisam. Pateicoties folkloras kustībai un Valdim Muktupāvelam, instruments lēnām sāka iegūt popularitāti. Pēdējos gados varam teikt – koklēšanas tradīcija atkal ir dzīva! Īpaši pēdējā laikā izaugsme bijusi arvien straujāka.

Darbs pie “Kokļu Meža” e-skolas sākts pirms vairāk kā gada un šobrīd apjomīgais projekts ir gatavs un jau sācis darboties. Jaunā kokles spēles platforma darbojas šādi – no liela video lekciju arhīva skolniekam tiek nosūtīti uzdevumi, kuri pēc izspēlēšanas jānovērtē. Jāvērtē, cik grūti vai viegli likās uzdevumi; cik daudz vai maz gribētos spēlēt. Ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Pēc visa tā tiek piemeklēti individuāli izraudzīti nākamie uzdevumi katram skolniekam. Rezultātā nodarbību saturs pielāgojas katra skolnieka vēlmēm un spējām, un katrs skolnieks nosaka pats kur, kad un cik daudz vēlas darboties.

Kā vienu no lielākajām grūtībām, ar ko sastapušies projekta tapšanas laikā, Ansis min pašas kokles: “Sapratām, ka cilvēki grib mācīties spēlēt. Vēlme ir, bet nav pašas koklītes. Savukārt mūsu misija un galvenā ideja vienmēr bijusi – nav svarīga vieta, laiks vai finansiālās iespējas…Pats svarīgākais ir vēlēšanās koklēt. Tāpēc izlēmām dizainēt paši savas – mācību koklītes. Tās tad nu varam dot ikvienam, kam vēl nav sava instrumenta.”

Idejas testēšanas stadijā bija vērojama liela cilvēku atsaucība un šī gada laikā attālinātajai kokļu skolai izgājuši cauri ap 400 skolnieku, pierādot arī to, ka kokles spēlēšanu var apgūt ikviens. Kokle – tas ir tautas mūzikas instruments – ātri apgūstams un viegli izprotams. Pats labākais – uz kokli iespējams skatīties ne tikai kā uz latviešu tautas mūzikas instrumentu, bet arī kā vienkārši uz instrumentu ar brīnišķīgu skaņu. Tas padara kokli interesantu arī ārpus Latvijas. Līdzīgi veiksmes stāsti pēdējo gadu laikā bijuši dažādiem amatieriem paredzētiem mūzikas instrumentiem, kā populārāko varētu minēt mini ģitāriņu – ukuleli. Tāpēc jau šobrīd jaunā platforma tiek testēta arī angļu valodā un priecē, ka ir liela interese no ārvalstīm. Kopumā kokles spēli šobrīd “Kokļu Meža” e-skolā apgūst ne tikai Latvijā, bet arī 15 citās valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Islandē, Dānijā, Vācijā, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Spānijā, Itālijā, Grieķijā un pat ASV, Kanādā un Austrālijā!

Par interesi Covid19 laikā Ansis stāsta: “Ir redzams, cik ļoti cilvēki vēlas atslēgties no visa apkārt notiekošā, nonākt citā pasaulē, kaut uz mirkli aizmirst par apkārt notiekošo haosu un sajust mieru. Tādēļ redzam, ka šajā laikā pieaug interese un arī pie mācībām pavadītais laiks. Cilvēkiem satikšanās ar kokli kļūst par mirkli ikdienā, kad apstāties un gūt pozitīvas sajūtas…”

Koklēšanas nodarbībām var pieteikties šeit.