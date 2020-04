Ēdam zaļumus! Senie romieši zaļos salātus sauca par opiju dvēselei

Zaļā ir pirmā krāsa, kas dabā parādās pēc ziemas sastinguma un pelēcības. Vēl jo iedarbīgāka zaļā top kopā ar dzelteno – saules un enerģijas krāsu. Hlorofilu mēdz dēvēt par augu asinīm, un bez hlorofila mēs diez vai varētu izdzīvot uz Zemes, mums nebūtu, ko elpot. Jo vairāk zaļās krāsas pavasarī iekļausim mūsu ēdienkartē, jo ātrāk atgūsim spēkus, dzīvesprieku, labu izskatu un pašsajūtu. Tas – ne tikai pateicoties hlorofilam, bet arī citām vērtīgām vielām, kas pavasarī zaļajos augos ir vēl jo koncentrētākā daudzumā.

Zaļā krāsa ir arī harmonijas un dziedināšanas krāsa, iekšējās būtības atmodināšanas krāsa. To dēvē par sirds krāsu – par spīti tam, ka sirdi mēdz attēlot un zīmēt sarkanu. Zaļā pauž vienotību ar dabu, vairo mieru un apmierinātību ar sevi un dzīvi. Zaļajos augos esošās vielas palīdz nomierināt saspringtus nervus, samazināt stresu un aizkaitinājumu, tīra organismu, iedarbojas stiprinoši un spēcinoši. Ne velti agrie pavasara zaļumi jau izsenis ieteikti, lai dziedinātu nelaimīgas mīlestības salauztu sirdi. Aizvien populārāks kļūst arī no Austrumu gudrajiem nākušais padoms, proti, dzert dzērienus no zaļas glāzes – tie uzmundrinās vairāk nekā no sarkanas vai zilas glāzes dzertie.

Opijs dvēselei – šādi zaļos salātu augus dēvēja romiešu laikos, jo viņi bija atklājuši salātu labvēlīgo iedarbību uz miegu un spēju padarīt ādu mīkstu un zīdainu. Mūsdienu zinātnieki arī uzskata, ka pavasara galviņsalātus ieteicams lietot cilvēkiem ar miega problēmām (ja grūti iemigt vakaros un naktī bieži ir jāmostas). Katru dienu apēdot pa salātu porcijai, cilvēks uz stresa situācijām sāks raudzīties mierīgāk, tik ātri neaizsvilsies sīkumu dēļ. Tikai, lai no salātlapām būtu vēlamais efekts, tām ir jāpievieno taukvielas, piemēram, eļļa vai – siltajā variantā – sviests, šķiņķis un citi produkti, kas satur taukus.

Salātu zupa ar sieru un ķiplokdesiņām

Mēs parastās salātlapas esam pieraduši ēst svaigas salātos, bet citur tās lieto arī zupu un sautējumu pagatavošanā.

6–8 personām

50 minūtes

● 800 ml dārzeņu buljona

● 600 g salātlapu (var kombinēt ar jaunām kolrābju lapiņām)

● 240 g skaidiņās sarīvēta siera

● 100 g sviesta

● 100 ml krējuma

● 6 kartupeļi

● 4 pavasara sīpoliņi ar lokiem

● 4 ķiplokdesiņas

● 4 ķiploka daiviņas

● 2 burkāni

● 2–3 ēdk. sakapātu pavasara zaļumu

● sāls, malti pipari

1. Sīpoliņus sakapā. Zaļos lokus arī sasmalcini un pievieno sakapātajiem zaļumiem. Nomizotus ķiplokus sagriez plānās šķēlītēs, kartupeļus un burkānus – mazos gabaliņos. Salātlapas saplucini. Desiņas sagriez plānās ripiņās.

2. Katlā izkausē sviestu un viegli apsautē sīpoliņus. Pieber ķiplokus un sautē vēl pāris minūtes. Pielej buljonu un uzvāri.

3. Pieber kartupeļus un burkānus un uz lēnas uguns vāri 15–20 minūtes.

4. Pievieno salātus un karsē kādas 3 minūtes. Sablendē, pieber sāli un piparus.

5. Iemaisi sieru un izkausē. Pievieno krējumu.

6. Ieliec zupā desas šķēlītes un uzkarsē. Iemaisi zaļumus.

Salātu zupa ar kūpinātu lasi

4 personām

25 minūtes

● 400 g salātu (galviņsalātu, ledussalātu vai endīviju)

● 200 g gabaliņos sagriezta kūpināta laša

● 60 g skābā krējuma

● 2 smalki sakapāti sīpoli

● 4 ēdk. auzu pārslu

● 4 ēdk. sakapātu diļļu

● 2 ēdk. sviesta

● 1 l dārzeņu buljona

● 1 tējk. citrona sulas

● smalki sakapātas redīsu lapiņas

● malti pipari, muskatrieksts un čili pipari

● sāls

1. Salātus saplucini strēmelītēs.

2. Pannā izkausē sviestu un apsautē sīpolus. Pieber auzu pārslas un turpini sautēt 3–4 minūtes.

3. Pievieno salātus. Pēc pāris minūtēm, nepārtraukti maisot, pielej buljonu un uzvāri.

4. Pievieno citrona sulu, redīsu lapiņas, garšvielas un sablendē. Iemaisi krējumu.

5. Laša gabaliņus samaisi ar dillēm un ar tiem papildini šķīvjos salieto zupu.

Kura eļļa sader ar pavasara salātiem?

■ Olīveļļa. Pieejama ar dažādām garšas niansēm, bet galvenais, lai tā ir augstas kvalitātes. Pārējais ir atkarīgs no katra gaumes un garšas.

■ Ķirbju eļļa. Visai intensīva riekstu garša un viegls dūmu aromāts. Īpaši labi sader ar pikantiem un rūgteniem salātiem.

■ Valriekstu eļļa. Izteikts valriekstu aromāts; piemērota dažādu salātu mērcēm. Ļoti labi garšo ar salātu baldriņiem. Ieteicams iegādāties nelielu apjomu eļļas, jo pēc pudeles atvēršanas tā samērā ātri oksidējas.

■ Lazdu riekstu eļļa. Viegla riekstu garša, kas sader ar lapu salātiem, bet jo sevišķi ar cigoriņu salātiem. Arī ātri bojājas, tāpēc jāuzglabā tumšā un pavēsā vietā.

■ Vīnogu kauliņu eļļa. Gandrīz neitrāla garša un gaisīgs riekstu aromāts. Ideāla piedeva dažādiem salātiem, jo pastiprina un izceļ pārējo produktu, it sevišķi zaļumu, garšu.