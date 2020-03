Viengadīgu vai daudzgadīgu?

Vidusjūras reģionam, Meksikai, Amerikas dienvidiem raksturīgais panātru dzimtes augs ir labi pieradināts arī pie Latvijas klimata. Ziemcietīgās šķirnes nav jāpiesedz, tās nenomet lapas arī ziemā un izskatās ļoti dekoratīvi. Ļoti slapjā dobē uz pavasara pusi var izsust, bet, ja augs nav pavisam nonīcis, vasaras sākumā saņemsies un turpinās augt.

Nelielā dārzā vai vasarnīcā var audzēt viengadīgās salvijas. Dārzkopības veikalos var nopirkt salviju maisījumu ar baltiem, rozā, sarkaniem un violetiem ziediem un ieaudzēt no sēklām vai stādu tirgos iegādāties jau gatavus stādiņus.

Viengadīgo salviju šķirnes: ‘Horminum’; ‘Farinaceae’; ‘Pino’.

Daudzgadīgo salviju šķirnes: ‘Officinalis’; ‘Culinaria’; ‘Goldblatt’ ar dzeltenzaļu lapojumu; ‘Purpurmantel’ ar sarkanām lapām.

Kā audzēt?

Puķēm patīk saulaina, labi drenēta, vidēji bagātīga augsne. Daudzgadīgās salvijas pēc iestādīšanas kādu brīdi var pastāvēt uz vietas un it kā domāt, bet, kad saņemsies, sakuplos un mēģinās noēnot līdzās esošus augus. Var stādīt vienā dobē, piemēram, ar lupstāju, piparmētrām un citiem garšaugiem. Vasarā, nogriežot zarus tējai vai sažāvēšanai, atstāj no zemes kādus 10 centimetrus, lai dzen jaunus dzinumus no zaru apakšas, aug kupli un blīvi. Ja ļausi puķei stiepties savā vaļā, tā izstīdzēs, dzinumi pārkoksnēsies un salvija zaudēs smukumu. Pēc noziedēšanas vecos ziedus ieteicams nogriezt, lai augi ziedētu atkārtoti.

Viengadīgās šķirnes labāk stādīt puķupodos, lielos toveros vai kastēs, veidojot vairāku pakāpju garšaugu dārziņu. Toverī salvija labi izskatīsies kopā ar rozmarīnu, timiānu un citām garšzālēm, arī ar laurlapu kociņu. Rudenī nogriež visu auga virszemes daļu, sasien slotiņā un sažāvē. Var arī ienest istabā un turpināt audzēt uz palodzes.

Nopirktos salvijas stādus izstāda maija otrajā pusē. Labāk stādīt grupā, nevis rindā. Ja esi ieguvusi stādu ar gariem zariem, pēc iestādīšanas apgriez, bet tā, lai paliek pa dažai lapai. Vari mēģināt ieaudzēt salviju arī no nogrieztiem zariņiem, liekot tos tieši zemē. Tad pāri liek stikla burciņu, lai augam būtu mikls un silts klimats. Kad sāk dzīt jaunās lapas, burku var noņemt.

