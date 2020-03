Pavasara tīrīšana grāmatu plauktā: ir brīži, kad jārīkojas nežēlīgi

Pirmais solis ir vēlme sakārtot savu grāmatu plauktu. Grāmatas citiem cilvēkiem ir ļoti personiska un būtiska lieta, no kuras ir grūti atvadīties. Citiem turpretī nav ne mazākas nostalģijas vienā dienā izmest ārā visu vecāku gadiem ilgi vākto bibliotēku. Ja esi viens no grāmatu tārpiem, pirms pavasara tīrīšanas noskaņojies. Apzinies, ka tas ir jādara, ka arī grāmatām, tāpat kā drēbēm, kas neder, ir jārod cits saimnieks.

Ja iespējams, visas savā mājā atrodamās grāmatas saliec uz grīdas un šķiro - izlasītas, vēl nelasītas. Izlasītās šķiro tajās, ko gribētu paturēt un kādreiz pārlasīt vai nē, dosi tām citas mājas. Neizlasītās grāmatas šķiro pēc līdzīgas metodes- kuras patiešām plāno izlasīt, bet kuras savu aktualitāti tavās acīs zaudējušas.

Vispirms jāatbrīvojas no dublikātiem. Bieži vien mājās ir dažādos laikos izdotas grāmatas ar vienu un to pašu saturu, tad nu ir jāizvēlas viens variants, bet no otra jāatvadās.

Tāpat, ja sakrājusies kaudzīte ar iesāktām un nekad nepabeigtām grāmatām, padomā, vai gribi sev tās saglabāt. Vari dot laiku - ja tuvāko trīs mēnešu laikā tās centīsies izlasīt līdz galam, vari atstāt. Bet, ja pat tuvākajā laikā neredzi iespēju tās izlasīt līdz beigu lapaspusēm, varbūt ir vērts apdomāt no tām šķirties. (Tāpat var noderēt šāds padoms: aizliegt sev pirkt jaunu grāmatu, pirms nav līdz galam izlasītas mētājas iesāktās grāmatas).

Vislielākās lamatas veido izlasītas grāmatas, ko mēs noteikti vēlētos izlasīt vēl kādu reizi, bet pēdējo desmit gadu laikā tam tomēr nav atradies laiks. Ja arī tuvākā mēneša neplāno to grāmatu pārlasīt, apdomā, varbūt no grāmatas jāatvadās, bet, ja nu tomēr izvēlēsies to lasīt - iegādāsies atkal, aizņemsies vai paņemsi bibliotēkā.

Citiem palīdz vienošanās metode - ka šodien jāatbrīvojas no 5 grāmatām. Tas palīdz mobilizēties un piecas mazāk svarīgas grāmatas tomēr atrast.

Grāmatas ir iespējams pārdot sludinājumu portālos, taču tas mēdz būt laikietilpīgs darbs, kur jāapbruņojas ar pacietību. Grāmatas var atdot labdarībai – labdarības veikaliem, veco ļaužu pansionātiem, bērnu namiem, cietumiem. Painteresējies sociālajā dienestā, varbūt kāda ģimene priecātos par grāmatām, no kurām izauguši tavi bērni.

Izmanto iespēju mainīties ar grāmatām. Bieži vien dažādu pasākumu ietvaros notiek grāmatu apmaiņas punkts, kur kāds tieši priecātos saņemt tavas izlasītās grāmatas.

