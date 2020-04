Kā veidot iekrājumus? Metodes ikdienas dzīvē

Nebūt nav tik svarīgi, cik daudz cilvēks pelna. Pētījums pierāda, ka cilvēki gluži vienkārši nemāk krāt naudu.

Ietaupījumu veidošana nenotiek pati no sevis. Viena no vislabākajām metodēm ir ieviest automātisku naudas pārskaitījumu uz kādu no izvēlētajiem krājkontiem. Šāds pārskaitījums, piemēram, algas dienā jau tiks veikts un nebūs kārdinājuma naudu iztērēt. Dažādas bankas naudu piedāvā automātiski pārskaitīt arī uz citiem ieguldījumu veidiem.

Saņemot kādu papildu ienākumu, vērts padomāt, vai daļu no tā nepārskaitīt pašam uz krājkontu. Ja katru reizi, kad tiks saņemta kāda neplānota nauda, daļa no tās tiks nolikta, tad pēc gadiem būs redzams rezultāts.

Tāpat vērts aplūkot, kādas iespējas piedāvā viedierīču aplikācijas. Amerikā popularitāti izpelnījušās “Acorns” un “Stash”. Cilvēkam veicot pirkumu, tiek novilkta tiek apaļa summa. Ja pirkums maksājis, piemēram, 5.50, tad no konta tiek noskaitīti 6 dolāri, 50 centiem ieskaitoties iekrājumos.

Izdevumu samazināšana arī ir viens no veidiem, kā ātrāk izveidot uzkrājumus. Izdzert rīta kafijas tasi mājās izmaksās mazāk nekā to nopirkt pa ceļam uz darbu. Tāpat vēl ir daudz citu veidu, kā, mazliet mainot ikdienas ieradumus, samazināt izdevumus. Svarīgi gan, lai šī ietaupītā nauda vēlāk tiešām tiktu ieskaitīta krājkontā.

Nereti cilvēkiem ir priekšstats, ka naudas taupīšana ir nomācoša, tomēr pētījums atklāj, ka šādas emocijas vairāk raksturīgas sākumposmā, kad cilvēks vēl nav pieradis pie izmaiņām. Vēlāk, kad cilvēks pamana, kā veidojas uzkrājumi, tad pārņem gandarījums, miers un kontrole pār savu dzīvi.