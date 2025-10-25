Kremļa pārstāvis: Maskava, Vašingtona un Kijiva tuvojas diplomātiskam risinājumam
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs sestdien Floridā plāno tikties ar ASV prezidenta Donalda Trampa sūtni Stīvu Vitkofu.
Pēc augsta ranga Krievijas amatpersonas teiktā, Ukraina, Krievija un Amerikas Savienotās Valstis ir “diezgan tuvu vienošanās panākšanai”, lai izbeigtu karu Ukrainā.
Šie Dmitrijeva izteikumi izskan pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien paziņoja, ka kara iesaldēšana pašreizējo frontes līniju ietvaros būtu “labs kompromiss”.
Dmitrijevs piektdienas vakarā CNN norādīja: “Prezidenta Zelenska atzīšana, ka viss grozās ap frontes līnijām, ir liels solis uz priekšu. Viņa iepriekšējā nostāja bija – Krievijai pilnībā jāatstāj Ukraina. Tāpēc, manuprāt, mēs esam pietiekami tuvu diplomātiskam risinājumam, kuru varētu panākt.”
Tomēr Ukraina kopā ar Eiropas sabiedrotajiem piektdien arī brīdināja, ka “robežas nedrīkst mainīt ar spēku”. Krievija, savukārt, pieprasa, lai Ukraina atteiktos no vēl vairāk teritoriju, pirms varētu piekrist pamieram.
Dmitrijevs plāno tikties ar Trampa sūtni Vitkofu sestdien Floridā, lai pārrunātu iespējamo risinājumu karam Ukrainā.
Tiek gaidīts arī otra tikšanās starp Trampu un Putinu, iespējams, samita laikā Budapeštā.
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš gatavs uzņemt sarunas, sestdien sacīja, ka šī tikšanās “nav noņemta no dienaskārtības”. “Laiks vēl nav noteikts, taču tā notiks,” uzsvēra Orbāns.