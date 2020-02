Kā izvēlēties elektrisko urbjmašīnu?

Elektrisko urbjmašīnu piedāvājums ir milzīgs, un to cenas svārstās no dažiem desmitiem līdz pat 500 eiro un vairāk.

Pēc funkcionalitātes

Parastās ir piemērotas jebkuru darbu veikšanai, kad caurumi jāurbj kokā un metālā, un, noregulējot uz maziem apgriezieniem, derēs arī skrūvju ieskrūvēšanai.

Trieciena urbjmašīna būs vajadzīga gadījumos, ja plānots urbt betonā vai ķieģeļu sienā. Lielas jaudas trieciena urbjmašīnas ir arī perforatori, un tie domāti lieliem atvērumiem vai biezu sienu caururbšanai.

Leņķa urbjmašīnas, kurām urbis izvietots 90 grādu leņķī, paredzētas darbam ierobežotas piekļuves vietās.

Miksējamās urbjmašīnas, kurās var ievietot speciālu uzgali, lai sajauktu sausos maisījumus. Šim nolūkam gan der arī pārējo veidu mašīnas ar pietiekami lielu jaudu.

Vienkāršiem mājas darbiem eksperti iesaka izvēlēties urbjmašīnas, kurām ir kombinētas funkcijas, proti, divi ļoti vienkārši pārslēdzami režīmi, kas kalpos gan parastai urbšanai, gan nelieliem urbumiem betonā.

Ar vadu vai akumulatoru?

Nākamā izšķiršanās – pirkt urbjmašīnu ar akumulatoru vai tikai elektrotīklā slēdzamo. Ja plānots darboties vienā objektā, apsverama tīklā slēdzamās iegāde – būs stipri lētāka un jaudīgāka. Protams, ja paredzēta bieža pārvietošanās vai āra darbi, labāks palīgs būs ar akumulatoru darbināmā; tā būs arī labāk izmantojama skrūvju ieskrūvēšanai.

Padoms – lasot interneta veikalu piedāvājumus, noteikti uzmanīgi izpētiet, vai komplektā ir arī akumulators, jo tie mēdz būt dārgāki par pašu mehānismu.

Jauda un apgriezieni

Nākamais svarīgais rādītājs, sevišķi ar akumulatoru darbināmās urbjmašīnās, ir to jauda un apgriezienu skaits minūtē – atkarībā no šiem rādītājiem mainās gan to izmēri un svars, gan arī cena. Jauda atkarībā no izmantojuma svārstās no 250 līdz 1500 vatiem un pat vairāk.

Svarīgi pievērst uzmanību arī patronai, kurā ievieto urbi, – tās ir divu veidu: fiksējama ar roku vai ar speciālu atslēgu. Pirmā būs noderīgāka sīkiem darbiņiem, otrā – pamatīgākiem. Pēc pieredzes jāsaka, ka atslēga nemitīgi noklīst…

Kuru tad?

Visas urbjmašīnas nosacīti var iedalīt trīs cenu grupās: sadzīves, pusprofesionālās un profesionālās, un tieši šis dalījums visbūtiskāk ietekmē to cenu. Ja vajadzīga urbjmašīna sīku mājas darbu veikšanai tikai dažas reizes gadā, izvēlies sadzīves līmeņa agregātu no lētā gala, iekļaujoties 40 līdz 100 eiro robežās.

Lētāku gan pirkt nevajadzētu; modeļu ar nepazīstamiem nosaukumiem ir ļoti daudz, taču šādu preču grupas ir arī pazīstamiem zīmoliem – "Makita", zaļās krāsas "Bosch", "Ryobi", "Metabo" u.c.

Ja šādi darbi plānoti biežāk, vērts pievērst uzmanību vidējās klases urbjmašīnām, kurām būs lielāka jauda un atsevišķiem modeļiem komplektā arī divi akumulatori. Kamēr ar vienu strādā, otrs lādējas.

Protams, ja līdzekļi atļauj un paredzami lieli darbi, jāskatās uz profesionālā gala instrumentiem, bet tas attiecas uz meistaru, kurš šo instrumentu spēs arī atpelnīt. Mārketinga nolūkos veikalos bieži piedāvā arī elektroinstrumentu komplektus par it kā saprātīgu cenu, taču vispirms būtu prātīgi apsvērt, vai tie vispār jebkad būs vajadzīgi.

Pievērsiet uzmanību! Vidēji statistiskai mājsaimniecībai varētu pietikt ar vienu tīklā slēdzamu urbjmašīnu betona darbiem un vienu universālo akumulatora urbjmašīnu ar skrūvgrieža funkcijām.

Ieteiktu šos instrumentus tomēr iegādāties veikalā, nevis internetā, jo, samaksājot pāris eiro dārgāk, tomēr varēsiet pārliecināties, cik ērts šis instruments ir rokā, un būs arī mazāk problēmu preces defekta gadījumā. Un, protams, zelta vērts ir arī kompetents pārdevējs, kurš, uzklausot pircēja vēlmes, varēs piedāvāt labāko risinājumu urbjmašīnas iegādē.