Īpaša Jutas Valdmanes recepte izcili gardai uzkodai

Sportojot un rūpējoties par sevi, labs un sabalansēts ēdiens ir īpaši svarīgs, tāpēc man patīk gatavot un ēst mājās. Un ēst veselīgi nemaz nenozīmē lielas izmaksas, ja vien ir prasmes veikalu plauktos pamanīt īpašos piedāvājumus. Plānojot jaunus ceļojumus, esmu pievienojusies Maxima kustībai #TaupītIrStilīgi. Varu pačukstēt jau tagad, ka, iepērkoties “Maxima XXX” veikalā, meklējot kampaņas “Sirsnīgas izvēles” produktus, šī ēdiena pagatavošanai ietaupīju 5,46 eiro. Tā kā pavasara vēsmas ir jau jūtamas, pagatavoju vieglu uzkodu no mocarellas siera, tomāta, un pati pagatavoju arī svaigu bazilika pesto mērci. Viss kas Jums ir vajadzīgs ir: *Formagia Mozzarella siers * tomāts Mērcei: *200g svaigs baziliks *30g ķiploks *25g ciedru rieksti *50g Parmezāns *200g olīveļļa *tējkarote citrona sulas *sāls un pipari pēc garšas. Pagatavošana gluži vienkārša – blenderī sagatavo mērci, sablendējot ķiploku, 100g eļļas un ciedru riekstus. Tad pievieno baziliku, atlikušo eļļu, parmezānu, citrona sulu un garšvielas pēc garšas. Tomātus un sieru griež ripiņās un kārto pamīšus uz šķīvja, un tad visu apslaka ar svaigo bazilika mērci. Kā jau teicu – lai iekrātu naudu un pietuvoties saviem sapņiem, jāmeklē īpašie piedāvājumi. Par olīveļļu “Pomace Luglio” samaksāju 8.99 eiro (14.99 vietā), bet mocarellas sieru – 59 centus (1,05 eiro vietā), kopā ietaupot 5,46 eiro! #sadarbība