Cik liela ir bioloģiskā pārtikas daļa pasaules ēdienkartē

Ekoproduktu mazumtirdzniecības apjoms Eiropā pieaudzis par astoņiem procentiem, sasniedzot 40,7 miljardus eiro. Tā liecina bioloģiskās lauksaimniecības pētnieciskā institūta FIBL statistikas apkopojums, kas tika prezentēts starptautiskās pārtikas izstādes BIOFACH 2020 laikā. Savukārt ASV, kur ir otrs lielākais bioloģiskās pārtikas tirgus, mazumtirdzniecības apjoms pieaudzis līdz 40,6 miljardiem eiro.

Līdz šim nebijušu līmeni sasniegusi bioloģiski sertificētās lauksaimniecības zemes platība Eiropas Savienībā - dabai draudzīgi tiek apsaimniekoti jau 15,6 miljoni hektāru (7,7% no visas lauksaimniecības zemes). Pasaulē bioloģisko lauksaimnieku skaits palielinājies līdz 2,8 miljoniem, piedzīvojot 55% pieaugumu kopš 2009. gada. Lielākais ekoproduktu patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir Dānijā un Šveicē, kur tas sasniedzis 312 eiro gadā.

Latvija kopā ar Šveici var lepoties ar dalītu devīto vietu pasaulē pēc bioloģiski sertificētās zemes platības (procentuāli no valsts lauksaimniecības zemes kopplatības) - 15,4%. Nozīmīgi, ka ar bioloģiskām metodēm apsaimniekota zeme nodrošina ne tikai produkcijas ražošanu patērētājiem, bet ir arī nozīmīgs ieguldījums, lai sabiedrība varētu baudīt tos ieguvumus, ko sniedz tīrs ūdens, labs gaiss un veselīga augsne. Vienlaikus bioloģiskie zemnieki rūpējas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņu mazināšanu.

Izvērtējot šā gada tendences, var secināt, ka bioloģiskās pārtikas tirgus straujā izaugsme turpinās, pārtikas ražošanā ieplūstot jaunām sertificētām platībām un jauniem ražotājiem.

Nozīmīgākās tendences statuss joprojām pieder augu izcelsmes produktiem. Kā pamanāmas tendences jāmin arī produkti bez pievienota cukura, lielāks uzsvars uz vietējo produkciju, vides aizsardzības un sociālo jautājumu akcentēšana pārtikas ražošanā, kaņepju vērtīgo vielu izmantošana pārtikas produktos un kosmētikā, atteikšanās no plastmasas pārtikas iepakojumā u.c.

BIOFACH 2020 norisinājās no 12. līdz 15. februārim Nirnbergā, Vācijā. Gandrīz četru tūkstošu izstādes dalībnieku vidū bija arī vairāki pārtikas uzņēmumi no Latvijas - SIA Aloja Starkelsen, AS Tukuma piens, AS Dobeles dzirnavnieks, SIA Trikātas piens, SIA Milzu, SIA Rāmkalni Nordeco, SIA Kārumu fabrika, SIA LAT EKO FOOD, SIA Pharmeco Lettland un citi.