"Viņa neskatījās neko, vienkārši gāja." Rumbulā automašīna nāvējoši notriec 87 gadus vecu sievieti
Brīvdienās Ropažu novadā automašīna nāvējoši notriekusi gājēju, kura šķērsojusi brauktuvi diennakts tumšajā laikā. Aculiecinieku teiktais liecina, ka gados vecā sieviete devās pāri ielai, nepārliecinoties, vai tas ir droši, un brīdī, kad satiksme bija īpaši intensīva.
Valsts policija informē, ka sestdien ap plkst. 17.40 Ropažu novada Stopiņu pagastā, Rumbulā, Granīta ielā automašīnas "Citroen Berlingo" vadītājs uzbrauca gājējai, kura šķērsoja brauktuvi diennakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošiem elementiem. 87 gadus vecā gājēja gāja bojā notikuma vietā.
“Atrados uz ceļa Krustpils ielas virzienā un redzēju, ka malā stāv kravas auto. Pamanīju, ka sieviete iet pāri ielai pa diagonāli. Nodomu biju, ka pretimbraucošajam būs jābremzē, bet, kad piebraucu tuvāk, viņa jau gulēja uz asfalta. Viņa vispār neskatījās apkārt,” TV3 stāsta aculieciniece.
Sievietei mugurā bija tumšas drēbes, un viņai nebija neviena atstarojoša elementa, tāpēc tumsā viņu pamanīt bija ļoti grūti. “Domāju, ka viņa paspēs apstāties ceļa vidū. Kapuce bija uzvilkta galvā, viņa vienkārši gāja. Kad piebraucu, viņa vēl bija dzīva, bet mediķi teica, ka kustināt nedrīkst,” stāsta aculieciniece.
Diemžēl gūtie ievainojumi izrādījās pārāk smagi, un sieviete mira notikuma vietā. Negadījums noticis posmā, kur atrodas autobusa pietura un degvielas uzpildes stacija, taču nav nevienas gājēju pārejas. Tieši šajā vietā arī oktobra sākumā notika smags negadījums – tika notriekta velosipēdiste, kura vēlāk slimnīcā mira.