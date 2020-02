Augstspiediena mazgātāji – ko ar tiem var paveikt?

Kādus darbus ar to var paveikt?

Būtībā – jebkādus mazgāšanas darbus dārzā vai pagalmā. Parasti šie mazgātāji tiek izmantoti, lai mazgātu:

terases dēļus,

māju sānu apšuvumu,

betonētus, bruģētus vai asfaltētus celiņus,

āra puķupodu sānus,

sienas,

žogus,

automašīnas,

dārza mēbeles,

furgonus,

mobilās mājas,

akmens flīzes.

Tāpat mazgātājs var lieti noderēt tiem, kas izvēlējušies gaismu caurlaidīgu jumta segumu verandām vai terasēm. Šāds polikarbonāta vai līdzīga materiāla segums ir regulāri jāmazgā, pretējā gadījumā ar laiku uz tā sakrājas gruži, sāk veidoties sūnas un mazinās gaismas caurlaidība. Ar augstspiediena mazgātāju šādus jumtus būs pavisam ērti tīrīt, jo mazgātājiem ir garas šļūtenes, kas ļauj piekļūt pat attāliem stūriem.

Augstspiediena mazgātājs atšķirībā no citiem mazgāšanas veidiem ir ideāli piemērots nelīdzenu virsmu attīrīšanai. Piemēram, rievotu terases dēļu vai akmens sienu. Ūdens strūklai reljefs ne mazākajā mērā netraucē.

Ko nedrīkst tīrīt ar augstspiediena mazgātāju?

Būtībā – neko dzīvu. Ne augus, ne mājdzīvniekus. Tāpat augstspiediena mazgātājs ļoti piesardzīgi jālieto uz krāsotām virsmām. Ja krāsa ir sākusi lobīties, augstspiediena mazgātājs aizskalos prom visu, kas ir nolobījies. Tiesa, augstspiediena mazgātājs var lieti noderēt, ja mērķis ir tieši atbrīvot kādu virsmu no krāsas.

Kas attiecas uz automašīnām – ja vien virsbūve nav rūsas pleķu izraibināta, to droši var mazgāt ar augstspiediena mazgātāju. Tas pat būs saudzīgāk nekā ar birstēm automazgātavās, kas atstāj mikrošvīkas uz krāsojuma.

Ja ir augstspiediena mazgātājs, vai ir arī zemspiediena?

Kā pretstats augstspiediena mazgātājam būtu dārza šļūtene. Dārza šļūtene ir īstais rīks, ar ko paveikt tos darbus, kam augstspiediena mazgātājs nav piemērots, piemēram, dārza laistīšana, suņa ķepu mazgāšana u.tml.

Jebkurā gadījumā dzīve ir daudz ērtāka, ja saimniecībā ir abi veidi – gan augstspiediena mazgātājs, gan arī dārza šļūtene ar ērtu ūdens padevi pagalmā, kas ļauj ērti aplaistīt dārzu un siltumnīcas, kā arī nomazgāt apavus pēc dubļainām pastaigām.

Ar ko Husqvarna augstspiediena mazgātāji atšķiras no konkurentiem?

Husqvarna ir ražotājs, kura zīmols vien jau nozīmē kvalitāti. Augstspiediena mazgātāji ir radīti, domājot par funkcionalitāti, lietotajā ērtībām un energoefektivitāti, kā arī resursu taupīšanu. Tāpat visi Husqvarna augstspiediena mazgātāji:

Ir aprīkoti ar metāla sūkni. Tas nozīmē, ka iekārta ir izturīga, tai ir samazināts bojājumu rašanās risks, kā arī nodrošināts ilgāks kalpošanas laiks.

Ir aprīkoti ar īpaši garu un lokanu šļūteni. Darbs ir daudz ērtāks un vienkāršāks, jo var aizsniegties tālāk, kā arī – samazināts šļūtenes samezglošanās risks.

Viegla pievienošana. Visi augstspiediena mazgātāji ir aprīkoti ar ērtiem savienojuma punktiem un dubultajiem šarnīrveida savienojumiem, tāpēc darbu var sākt bez kavēšanās, ātri un ērti pievienojot sprauslas, šļūteni, piederumus vai kabeli.

Intuitīva vadība. Darbs ir tik patīkams, cik patīkamu to padara izmantotie rīki. Intuitīvā vadība ļauj strādāt, nekavējot laiku vadības elementu apguvei. Viss ir intuitīvi vadāms un gatavs darbam.

Plašs aksesuāru klāsts. Pieejami dažādi uzgaļi un sprauslas, kas var palīdzēt paveikt konkrētus uzdevumus precīzāk un vienkāršāk.

Kompakts dizains. Husqvarna augstspiediena mazgātāji izstrādāti tā, lai tiem būtu atveres papildpiederumu glabāšanai laikā, kad tie netiek lietoti. Tas nozīmē, ka nekādas detaļas nemētāsies ne garāžā, ne šķūnī. Viss tiek kompakti savietots un ir pieejams nekavējoties, tiklīdz rodas vajadzība.

Ērta strāvas kabeļa attīšana. Husqvarna ir padomājusi par visiem sīkumiem. Viens no tiem – iespēja noņemt saritinātu strāvas kabeli, lai nevajadzētu knibināties un to tīt vaļā kārtu pa kārtai. Šādi tas nesamezglojas un ir ļoti vienkārši atritināms.

Dabai draudzīga izvēle

Salīdzinot ar parastu dārza šļūteni, augstspiediena mazgātājs patērē līdz 80% mazāk ūdens. Tas tiek panākts gan ar sprauslu, kas virza ūdeni plašākā areālā, gan ar jaudu, kas ļauj nekavēties vienā vietā – netīrumi tiek aizskaloti zibenīgi.

Tāpat, tīrot virsmas ar augstspiediena mazgātāju, nav nepieciešams izmantot ķīmiskus līdzekļus, kas pēc tam varētu nonākt vidē. Spēcīgā ūdens strūkla notīrīs pat pielipušus un piekaltušus netīrumus. Nav nepieciešams mērcēt vai kā citādi iepriekš apstrādāt netīrās vietas. Atliek vien mērķtiecīgi virzīt strūklu un padarīt visu tīru.

Kas jāņem vērā, izvēloties augstspiediena mazgātāju savai mājsaimniecībai?

Husqvarna piedāvā četras dažādas augstspiediena mazgātāju sērijas. No vieglām, nelielām ierīcēm tiem, kam tīrīšanas darbu nav daudz, līdz pat profesionāliem augstas veiktspējas aparātiem. Augstspiediena mazgātāju cena atšķiras atkarībā no sērijas.

Husqvarna augstspiediena mazgātāju sērijas:

100. sērija – augstspiediena mazgātāji pagalmam. Ar šo būs ērti mazgāt divriteņus, bērnu rotaļlietas pie smilškastes, zāles pļāvēju un citu dārza tehniku, mazus celiņus u.tml.

200. sērija – augstspiediena mazgātāji piemājas teritorijai. Ar šiem mazgātājiem var paveikt daudzpusīgāku darbu klāstu, piemēram, tīrīt arī dažādas konstrukcijas, mazgāt automašīnas u.tml.

300. sērija – jaudīgas ierīces prasīgiem lietotājiem. Ar šiem augstspiediena mazgātājiem var efektīvi tīrīt akmens sienas, mazgāt automašīnas, tīrīt terases u.tml.

400. sērija – smagākajiem darbiem piemēroti augstspiediena mazgātāji. Ja plānots mazgāt mobilās mājas, kravas auto, furgonus, plašus pagalmus, ēku fasādes u.tml., šis mazgātājs būs pareizā izvēle.

Visus pieejamos modeļus un sīkāku to specifikāciju varat aplūkot Husqvarna tīmekļa vietnē vai vērsties pie tuvākā Husqvarna autorizētā izplatītāja un uzdot sevi interesējošos jautājumus par augstspiediena mazgātājiem un to lietošanu. Ieskatieties augstspiediena mazgātāji jau tūlīt un apskatiet pieejamos modeļus un to specifikāciju!

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar Husqvarna.