Darbi decembrī: kas jāpaveic augļu dārzā, košumdārzā un pilsētnieka dārzā uz palodzes

Košumdārzā

Decembrī daba ir devusies pie miera, ļauj tai atpūsties! Mierīgai atpūtai vajadzētu ļauties arī dārzniekiem, taču ir mazi darbiņi, kas vēl ir jāizdara.

● Ja novembrī nepaspēji, vari veidot pārsegus kokiem un krūmiem, kas ir sala jutīgāki. Kamēr zeme nav sasalusi, netālu no kociņa iedzen trīs mietiņus, ap kuriem tin segmateriālu – agrotīklu vai niedru segu. Mietiņi palīdz saturēt kopā segmateriālu un to balsta, nekaitējot stumbram. Vislabāk izmantot trīs mietiņus, ko iedzen zemē vienādā attālumā citu no cita ap koku. Ja mietiņu ir mazāk, lielāks sniegs vai vējš tos var noliekt un traumēt kociņu.

● Ja ir uzsnidzis sniegs, pārliecinies vai tas nav par smagu mūžzaļiem krūmiem un kokiem. Smago sniegu vajadzētu nopurināt. Īpašu uzmanību pievērs skujeņiem, jo to lapotne ir blīva un sniegam ir grūti izkristam tai cauri.

● Ja ir sasnigusi pietiekama sniega sega, vari to izmantot sala jutīgāku krūmu un koku sakņu zonas apsegšanai.

● Joprojām vari gādāt segmateriālu, lai, atnākot salam, ir kāds egļu zars, ar ko pārsegt augus.

● Ja ir lijis lietus un tam seko sals, zari apledo. Ļauj dabai pašai tikt galā ar šo situāciju, jo apsaluši un apledojuši augi ir ļoti trausli, kustinot vari tos viegli nolauzt.

Augļu dārzā

● Sausas decembra dienas ir piemērotas, lai kaļķotu augļkoku stumbrus. Pirms kaļķošanas no koku stumbriem vari nokasīt sūnu kārtiņu, kas mēdz izveidoties ziemeļu pusē.

● Ja ir sasnidzis sniegs, noteikti piemīdi to ap pašu koka stumbru, lai grauzēji netiek klāt un nebojā mizu.

● Ja augļkoki un krūmi atrodas neiežogotā teritorijā, pieskati, lai meža zvēri tiem netiek klāt. Apliec mazu metāla žodziņu – sietu – ap katru stumbru. Žodziņu veido ne tuvāk kā 10 centimetrus no koka stumbra un nostiprini, piemēram, divus metāla stienīšus izstumjot cauri sieta acīm un iespraužot augsnē. Ja šķiet, ka ar nožogojumu nepietiks, starp sietu un stumbru vari iespraust egļu zarus, bet nepārspīlē un nepārblīvē, lai gaiss brīvi tiek klāt stumbram. Stumbrus vari vairākās kārtās aptīt arī ar agrotīklu, tas pasargās no dzīvniekiem, bet ir jāuzmana, lai koks neizsūt.

● Izkar putnu barotavas un neaizmirsti tās regulāri papildināt ar barību. Putni būs lieli palīgi kaitēkļu apkarošanā tavā dārzā arī turpmāk.

● Ja decembrī turpinās rudenīgs laiks, vari nogrābt pēdējās lapas, tās vari izmantot kā mulčējamo materiālu.

● Šogad ir pietiekami slapjš rudens, kas ļauj dabai atdzerties pēc vairākiem sausuma gadiem. Kamēr vien ūdens ir spējīgs iesūkties zemē, tas augiem nāk tikai par labu. Ja tomēr mitruma ir par daudz un sāk veidoties peļķes, kas ilgstoši neuzsūcas, vari rakt mazus novadgrāvīšus.

Pilsētnieka dārzā

● Telpaugus novieto pēc iespējas gaišākā vietā. Sukulentiem nodrošini vēsumu un gaismu.

● Istabas augus laisti reti, jo tumšajā laikā siltais un sausais gaiss un bieža liešana var veicināt to izstīdzēšanu.

● Lieli un mazi lapainie telpaugi regulāri jāsmidzina ar ūdeni, kas ziemas laikā ir daudz svarīgāk par laistīšanu.

● Telpaugiem nekādu papildu mēslojumu tumšajā laikā nedod. Mēslojumu dod tikai orhidejām un citiem augiem, kas pa ziemu zied.

Saistītās ziņas Kā padarīt dārzu romantiskāku ar spuldzīšu virtenēm? Superprodukts veselībai un skaistumam, ko atradīsiet gandrīz jebkurā mazdārziņā Kas jāņem vērā, audzējot telpaugu - mājas svētību?