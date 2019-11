Kāpēc stipri niez ausis? Atbild Gaiļezera ārste Dace Snipe

Nepārcenties ar ausu tīrīšanu!

Pārāk rūpīga ārējās auss ejas iztīrīšana no ausu sēra – dzeltenīga vai brūngana sekrēta, ko auss priekšējā daļā izdala tauku un sēra dziedzeri, – var slikti beigties. Sērs ir baktericīds un pasargā ausis no mikrobiem un sēnītēm, neļauj tiem savairoties un attīstīties iekaisumam. Tāpat sērs aizsargā ausis no pārāk liela mitruma, siltuma vai aukstuma, kā arī putekļu nokļūšanas auss ejā (putekļus aiztur arī īsie matiņi, kas aug ārējās auss ejā). Tādēļ, lai auss ejās viegli neattīstītos infekcijas, neiztīri no tām visu sēru!

Pēc konsistences auss sēram jābūt nedaudz valgam, ja tomēr tas kļuvis sauss, tā sausās plēksnītes (var būt arī sauss sēra korķis) kairina ādu, un auss niez. Un – jo vairāk cilvēks to sakasa, jo vairāk tā niez. Sausu ādu arī viegli ievainot, un, ja tā bojāta, var sākties ekzēma, bet mitrā vidē – sēnīšu problēmas.

Cilvēkam vispār var trūkt sēra ausī, tad auss ejas āda ir ļoti sausa un ļoti stipri niez. Tā mēdz bieži notikt hormonālu pārmaiņu dēļ organismā (novecošanas dēļ), ja ir kādas slimības, piemēram, cukura diabēts. Tad viscaur ķermeņa āda ir sausāka un tā jākopj ar mitrinošiem līdzekļiem, arī auss ejā jāiepilina kāda pilīte olīveļļas vai bērnu eļļas, kas to nedaudz ietaukos. Var lietot bezrecepšu ausu pilienus Cue, kas radīti uz dažādu augu eļļu ekstraktu bāzes un ausī rada viegli skābu vidi, un samazina niezi (novērš ārējā auss kanāla kairinājumu mikozes, ekzēmas, dermatīta un citos gadījumos). Var palietot losjonu uz mentola bāzes, to, uzliktu uz mazā pirkstiņa, iesmērē ausī, ja grūti paciest niezēšanu.

Ko ausīm nodara sēnītes?

Atnākot pie auss ārsta ar sūdzībām par stipru auss niezi, itin bieži tiek diagnosticēta sēnīšu saslimšana. Otomikozes raksturīgākā pazīme ir ārējās auss nieze, diskomforta un kairinājuma sajūta, var būt arī troksnis ausī un aizlikuma sajūta. Un, jo vairāk cilvēks kasa ausis, jo infekcija kļūst aktīvāka, var būt arī izdalījumi no auss.

Ar sēnītēm parasti cilvēks pats sevi inficē, piemēram, urbinot ausi ar netīrām rokām, tās ausī var nonākt ar putekļainu gaisu, no galvas balstiem sabiedriskajā transportā. Otomikozes attīstību veicina apkārtējās vides mitrums, arī bieža mitruma nonākšana ausī peldoties, kā arī imunitātes un endokrīnās (vielmaiņas) sistēmas traucējumi, jutība pret alergēniem – alerģijas izraisītājiem. Sēnītes var uzrasties, ja ilgstoši bijis jāārstējas ar antibiotikām.

Tad ir jādodas pie auss daktera, jo tikai viņš varēs kārtīgi iztīrīt auss ejas ar speciāliem medikamentiem un ieziest ar pretsēnīšu līdzekli. Turklāt jārēķinās, ka pie ārsta būs jāiet atkārtoti, līdz infekcija būs izārstēta. Iespējams, ārsts izrakstīs zāles, kas arī pašam būs jāsmērē vai jāpilina ausīs.

Gribētu uzsvērt, ka stafilokoki jau nu gan nav auss niezēšanas izraisītāji. Kamēr stafilokoki dzīvo tikai uz ādas, nav nekādu problēmu, bet, ja tie iekļūst jau ādā, tad vairs nebūs runa par niezēšanu, bet kārtīgu iekaisumu, kas izpaudīsies ar stiprām sāpēm – tik stiprām, ka ausij varbūt pat piedurties nevarēs, kur nu vēl pakasīt.

Starp citu, nieze var būt neiroloģiskas dabas – ārste ir pārliecinājusies, ka auss ir vesela – nav ne sēnīšu saslimšanas, ne kādas citas problēmas, arī sērs ir normālā daudzumā un konsistencē, tomēr cilvēkam visu laiku gribas ausi paurķēt. Tad vēlams vērsties pie neirologa.

Kā pasargāt ausis peldēšanās laikā?

Nereti cilvēks, aizbraucot atpūsties siltajās zemēs, laimīgs peldas no rīta līdz vakaram, bet auss izmiekšķējas. Ja tās ādu vēl ievaino, piemēram, tīrot ar vates kociņu, ceļš infekcijai vaļā (jo ir izjaukta auss ejas dabīgā mikroflora). Tad svarīgi ausi mehāniski neberzēt, bet izžāvēt, piemēram, ar silta gaisa pūsmu, un pēc peldēšanas papilināt auss pilienus, kas rada skābu vidi un samazina niezi. Var lietot pilienus Cue, savukārt Normison (drīkst lietot cilvēki, kam ir veselas bungādiņas) pēc peldes ātrāk izsausina ārējo auss eju, kā arī rada viegli skābu vidi. Šāda vide ausij patīk, un tādā arī mikrobi mazāk vairojas.

Pirms peldēšanas var iepilināt kaut vai parasto olīveļļu vai izsmidzināt olīveļļu Vaxol, der arī Baby oil. Katra no tām noder kā taukaina viela profilaktiskai auss aizsargāšanai pret ādas iekaisumiem, vasarā peldoties.