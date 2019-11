Kā pareizi sagatavot augus pārziemošanai

Tā kā aizvien plašāku augu klāstu laukā audzē podos, rudenī tie, protams, jāsagatavo pārziemošanai. Ideāli, ja tiem atrodas vieta neapkurinātā verandā vai citā līdzīgā telpā, taču, ja tādas nav, augi pienācīgi jāiesaiņo, lai ziemā nedz nosaltu, nedz izsustu.

Ieziemošanai noderēs:

Agroplēve. To aptin ap auga vainagu, tā pasargā gan no viegla sala, gan no ledaina vēja. Svarīgi agroplēvi aptīt brīvi un vaļīgi – lai iespējami mazāk pieskaras zariem. Agroplēves ir dažāda biezuma, arī tādas, kas paredzētas speciāli augu pārziemošanai.

Skujkoku zari. Ar tiem aptin auga stumbru un tos klāj uz augsnes – lai silda un sargā pret salu.

Plēve/folija ar gaisa pūslīšiem. Tādā parasti mēdz ietīt plīstošus priekšmetus un stikla traukus, bet lieliski noder aptīšanai ap podiem un toveriem. Jo biezākā kārtā aptin, jo niecīgāka iespēja, ka sals tiks klāt.

Lina auduma un džutas maisi. Aptin gan ap podiem, kas jau ievīstīti gaisa pūslīšu plēvē, gan ap pašiem augiem – ja maisa izmērs atļauj. Vislabāk, protams, izmantot tos maisus, kas savu mūžu nokalpojuši un kurus nav žēl sagriezt pa vīlēm.

Salmi un sausas lapas. Noder, lai auga sakņu sistēmu pasargātu no sala. Salmus var aptīt ap auga stumbru un ap salmiem – maisu un/vai gaisa pūslīšu plēvi.

Stiropora plāksnes. Lieto, lai augus aizsargātu no apakšas. Podus uzliek uz stiropora plāksnes (jo biezāka, jo labāk), lai aukstums no apakšas netiek augam klāt. Šim nolūkam labi noder iesaiņojamais materiāls, kas palicis pāri, piemēram, pēc ledusskapja vai cita prāvāka sadzīves priekšmeta iegādes.