Laputis, tīklērces, tārpi un citi kaitēkļi puķupodā. Kā tikt vaļā?

Proti tikt galā ar laputīm

Par to, ka augam uzmetušās laputis, liecina sīksīkas zaļu, brūnu un pavisam tumšu kaitēkļu kolonijas, kas apsēdušas augu, it sevišķi tā mīkstākās daļas, no kurām var vieglāk izsūkt sulu. Piedevām vēl uz lapām veidojas lipīga, cukurota kārtiņa no kukaiņu izdalījumiem. Ko darīt?

* Ar pirkstiem, cik vien iespējams, nobrauki auga lapas, stublājus un ziedus, ja tādi ir. Šādā veidā izdosies saspiest un dabūt nost prāvu daļu kaitēkļu.

* Ņem palīgā matu fēnu. Puķu podu aiznes uz vannu vai ieliec izlietnē, novieto/pieturi slīpi un ar fēnu saudzīgi pūt virsū remdenu gaisu. Tas laputīm ļoti nepatīk, daļa pašas nolec nost, pārējās tiek nopūstas.

* Ja laputis uzmetušās augumā un izmērā nelielam augam, var mēģināt kaitēkļus noslīcināt. Vispirms podu ietin polietilēna maisā un nosien tā, lai augsne neizskalojas laukā, pēc tam puķi visā augumā iemērc remdenā ūdenī un atstāj uz pāris stundām.

* Profilaksei izmanto ķiplokus. Ja laputis vēl nav uzmetušās, taču pieredze rāda, ka citus gadus no tām nav izdevies izvairīties, tad ķiploka daiviņas ir labs atbaidīšanas līdzeklis. Viegli saspaidītas daiviņas iebāž puķu podā tik dziļi, lai varētu tās pārklāt ar augsni. Laputīm ķiploki nepatīk, un šādā veidā augsne būs piesātināta ar ķiploku aromātu. Ja laputis jau apsēdušas augu, šis paņēmiens vairs nebūs īsti iedarbīgs.

Kā atbrīvoties no tīklērcēm?

Tīklērcēm patīk silts un sauss gaiss, tās mīl dzīvot lapu apakšpusē, kur izsūc auga sulu. Lapas kļūst dzeltenīgi bālas, sāk čokuroties, un nezinātāji reizēm uzskata, ka tas liecina par barības vielu trūkumu. Vēlāk lapas kļūst pelēcīgas, brūnganas un nobirst.

1. Vispirms jārūpējas par gaisa mitrināšanu telpās, kur aug istabaugi. Arī pašus augus ieteicams regulāri aprasināt un to tuvumā nolikt šķīvīti ar ūdeni.

2. Ja tīklērces jau apsēdušas augu, der tā lapas un stublājus skalot ar saudzīgu, bet tomēr jūtamu ūdens strūklu. Pirms tam pašu podu apklāj vai ietin polietilēna maisā, lai neizskalotu un pārāk nesaslapinātu augsni.

3. Vēl viens dabai draudzīgs paņēmiens – augu ietin caurspīdīgā polietilēna maisā. Speciālisti saka, ka pēc desmit dienām visām tīklērcēm vajadzētu būt beigtām. Galvenais – neaizmirst augu regulāri aplaistīt.

4. Ja tīklērču ļoti daudz, jāķeras pie speciālajiem līdzekļiem, kas nopērkami dārzkopības veikalos, kur pievērš uzmanību arī bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

Ar kastaņu novārījumu pret tārpiem puķu podā!

Nevēlami tārpi pazūd no puķu poda, ja augsni laista ar atdzesētu zirgkastaņas lapu novārījumu.

Saistītās ziņas Kas jāņem vērā, audzējot telpaugu - mājas svētību? 10 dziedējoši istabas augi svaigākam un tīrākam gaisam telpās Kā kopt kaprīzo un skaisto telpaugu - kalateju