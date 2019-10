Ekoloģijas organizācija "Deutsche Umwelthilfe" aprēķinājusi, ka gadā uzkrājas līdz trīs miljardiem šo trauku. To ražošanā izmantots 64 000 tonnu koksnes, pusotra miljarda litru ūdens, 11 000 tonnu plastmasas un tik daudz enerģijas, ka pietiktu uz gadu mazai pilsētiņai, raksta "Deutsche Welle".

Šos atkritumus šķirot nav jēgas, jo plāno plastmasas vai vaska plēvi, kas klāj iekšpusi, ir teju neiespējami atdalīt no papīra. Arī glāzes no pārstrādātā materiāla problēmu nerisina. To ražošanā otrreizējos materiālus izmanto tikai daļēji, ūdens, koksnes, citu izejvielu un enerģijas patēriņa samazinājums ir nenozīmīgs, tā ka parasti šīs drazas nokļūst kurtuvē.

Viena pieeja ir censties tirgotājus un pircējus atrunāt no šādu trauku iegādes, otra – atbalstīt stilīgas termokrūzes. Aprēķināts, ka vienu šādu krūzi pietiek izmantot 40 reižu, lai kompensētu videi nodarīto kaitējumu.

Kafejnīcās Berlīnē, Minhenē, Hamburgā un citās Vācijas pilsētās pieejams piedāvājums "coffee-to-go-again" – kafija līdzi atkal un atkal. Tie, kas nāk ar savu trauku, saņem atlaidi. Daudzas kafejnīcas, kioski, degvielas uzpildes staciju tirgotavas izmanto Cupforcup ķīlas sistēmu – par vienu eiro var nopirkt daudzkārt lietojamu glāzi no polipropilēna un vēlāk to nodot, atgūstot eiro vai saņemot jaunu trauku.

No septembra Diseldorfas universitātes ēstuvēs un vēl piecās augstskolās, ko kūrē Diseldorfas studentu atbalsta biedrība, kafiju un citus karstos dzērienus piedāvā tikai vecajās, labajās keramikas tasēs. Pret piecu eiro ķīlu var gan dabūt daudzreizējo glāzi, taču plastmasas vāks jāpērk atsevišķi – par diviem eiro. Var nākt arī ar saviem traukiem.

Berlīnes augstskolu kafejnīcās pērn ieviesa ekonomiskas sankcijas – kafija vienreizējā glāzē maksāja 40 centus dārgāk, un drazu apjoms samazinājās par deviņiem procentiem. Tie, kas nāk ar savu krūzi, maksā par 20 centiem mazāk.

Latvijā, pērkot savā traukā karstos dzērienus, desmit procentu atlaidi piedāvā "Narvesen" un "Circle K Latvia". "Costa Coffee" un "Coffee Tower" sniedz 20 centu atlaidi, "Miit Coffee" – piecus procentus.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.