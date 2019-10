Protams, ne visa tiek klasificēta kā bīstamie atkritumi. Par bīstamām tiek uzskatītas tās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas darbojas ar baterijām jeb elektrību, piemēram, nolietots televizors, dators, ledusskapis, radioaparāts, elektriskās bērnu rotaļlietas, baterijas, kompaktdisku atskaņotāji un daudz citu līdzīgu ierīču, kas satur svinu, kadmiju, dzīvsudrabu u. c.

Izmetot šos priekšmetus kopā ar sadzīves atkritumiem vai nesankcionētās vietās, dažādu ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā metālu savienojumi var sākt sadalīties, kaitīgās vielas nonākt augsnē, gruntsūdeņos un vēlāk cilvēka organismā.

Pašlaik saskaņā ar Eiropas regulu tā ir ražotāja atbildība – ražotāji un importētāji maksā par to, lai nolietotā sadzīves tehnika tiktu savākta un pārstrādāta. Tas nozīmē, ka ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju un ir zināma konkrēta vieta, kur var nodot šos sadzīves atkritumus.

Ko tas nozīmē parastam lietotājam? Katrā pašvaldībā kārtība var būt nedaudz atšķirīga. Ir pašvaldības, kur atkritumu apsaimniekotājs nolietoto sadzīves tehniku aicina bez maksas nodot noteiktā laikā un noteiktā vietā.

Tagad ap Rīgas iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanu ir liela ņemšanās, līdz ar to droši nezinu, kā būs turpmāk (es gan atļaušos minēt, ka vismaz elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanas ziņā nekas daudz nemainīsies), bet pašlaik situācija ir iedzīvotājiem labvēlīga. Elektriskos atkritumus savāc ne tikai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, bet arī uzņēmumi, kas specializējas tikai uz šāda veida pakalpojumiem. Atliek vien interneta meklētājā ievadīt atslēgas vārdus - kur nodot nolietotu sadzīves tehniku.

Kas vēl svarīgi - tas nemaksā faktiski neko. Atsevišķi uzņēmumi prasa simbolisku samaksu, ja iekārtas jānes no augstāka stāva, bet ir arī tādi, kam nešķiet par grūtu uzkāpt līdz trešajam stāvam. Pavisam nesen man vajadzēja tikt vaļā no vecās veļas mašīnas. Tas tiešām bija vienkārši - ceturtdien piezvanīju, un sestdien no pašā rīta dažu minūšu laikā vecā ierīce jau bija prom.

