Paņem, ja noder: kā apsaimnieko atkritumus Grobiņā

"Ķīvītēs" man izdevās piepildīt sapni un nobildēties atkritumu kalna virsotnē. Citi kāpj meditēt Himalajos, es Ķīvīškalnā aizdomājos, ka tikai drazu neradīšana var mūs pasargāt no atkritumu krīzes. Kalnā mani veda, lai parādītu, kā no vietējiem resursiem var uzbūvēt stingru ceļu: tam izmanto inertus materiālus, no kuriem neko jaunu saražot nav iespējams: drupinātu pakešlogu stiklu, plastmasas logu rāmjus, caurules, kastes un būvgružus. (Foto: Anitra Tooma)