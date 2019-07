Šovasar padevusies teicama aveņu raža

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības (LLKC) Lauku attīstības konsultante, kā arī Latvijas Augļkopības asociācijas (LAA) pārstāve Dace Drošprāte teica, ka rudens aveņu raža šogad solās būt mazāka nekā pērn, kas ir saistīts ar pavasara sausumu, kas negatīvi ietekmēja veģetāciju, ražību, kā arī rudens aveņu lielumu. Tādējādi rudens aveņu raža šogad kopumā Latvijā varētu būtu mazāka.

Vienlaikus viņa sacīja, ka lokāli ražas var arī atšķirties atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem konkrētajā saimniecībā. Tāpat labāka raža ir arī saimniecībās, kur pieejamas laistīšanas iekārtas.

Pēc Drošprātes teiktā, pēdējos gados aveņu audzētāji arvien vairāk ierīko laistīšanas iekārtas, neraugoties uz to, ko Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsts apūdeņošanas iekārtu uzstādīšanai neesot pieejams, kamēr apūdeņošanas sistēmas ir samērā dārgas. Tiesa gan LAA strādā pie tā, lai dabas apstākļu ietekmei uz augļkopību tiktu pievērsta lielāka uzmanība.

Viņa arī pastāstīja, ka rudens aveņu ražu šogad Latvijā varētu novākt ierastajā laikā - ne sevišķi ātrāk vai vēlāk, kāds to ražas vākšanai Latvijā ir ierastais laiks.

Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecības "Rūķīšu tēja", kas ir viena no lielāko vasaras aveņu platību audzējiem Latvijā, īpašnieks Raimonds Lignickis aģentūrai LETA sacīja, ka vasaras aveņu raža šogad turpretī esot padevusies ļoti laba un labāka nekā pērn, kad bija lielāks sausums nekā šogad. "Pie mums ir pilns ar ogām. (..) Raža ir pat labāka nekā pērn, kad bija sauss," viņš sacīja.

Lignickis teica, ka arī vasaras aveņu ražas ievākšanas laiks principā šogad Latvijā esot ierastais. "Varbūt kādu pāris dienu nobīde ir, bet kopumā raža ienākusies apmēram tajā pašā laikā kā citus gadus," viņš sacīja, piebilstot, ka labākais ražas vākšanas laiks esot bijis apmēram pirms divām nedēļām, taču tad ik pa laikam lija, tāpēc to nebija iespējams paveikt. Pateicoties nokrišņiem nebija nepieciešams izmantot laistīšanas iekārtas, bet lietus dēļ ir arī puvušās ogas, kuras jānoraksta zaudējumos.

Viņš piebilda, ka aveņu ražas novākšana apgrūtina darbaspēka trūkums, sezonas strādnieku. Tāpat negatīvi vērtējams, ka avenēm ir stipri līdzīgi cena kā tai naudai, ko jāmaksā cilvēkiem par to nolasīšanu, līdz ar to tās neatmaksājas audzēt, ja ražu vāc nevis ar kombainu, bet gan rokām. Līdz ar to arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta augstu ražu iegūšanai, nepalielinot dārzu platības. "Arī mēs nākamgad plānojam samazināt audzēšanas platību, jo nevaram novākt," teica saimnieks.

Latvijas Augļkopju asociācija apvieno aptuveni 400 lielāko Latvijas augļkopju. Organizācijas mērķis ir palīdzēt augļkopjiem aktīvi piedalīties viņiem labvēlīgas lauksaimniecības politikas veidošanā, kā arī meklēt iespējas, kur pārdot Latvijā saražotos augļus.