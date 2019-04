5 soļi efektīvai mājas ģenerālajai tīrīšanai

Pavasara ģenerāltīrīšana ir viens no svarīgākajiem mājas uzkopšanas notikumiem gadā. Latvijas ģimenes ierasti tīrīšanai velta līdz divām stundām nedēļā un aktīvi izmanto arī mājas uzkopšanas līdzekļus, liecina “Snapshot” veiktā aptauja* pēc “Maxima Latvija” pasūtījuma. Vispopulārākie produkti ir trauku mazgāšanas līdzeklis, ko iegādājas 92%, veļas pulveris un tualetes tīrīšanas līdzekļi, ko izmanto 91% aptaujāto. Visretāk sadzīves ķīmiju Latvijas iedzīvotāji izmanto mēbeļu ikdienas kopšanai - puse aptaujāto (50%) iegādājas mīksto mēbeļu kopšanas līdzekli, bet 41% - mēbeļu pulieri.

Lai ģenerā tīrīšanas būtu efektīva, “Maxima Latvija” kopā ar uzkopšanas servisa “LIIR” eksperti Velgu Kopci ir izveidojuši piecu soļu plānu mājas uzkopšanai.

1.Mājas ģenerālās tīrīšanas plāna sastādīšana.

Lai ģenerālā tīrīšana būtu efektīva un mazāk laikietilpīga, to vēlams saplānot un laicīgi sagatavoties darbiem. Pirmais darbs plānošanā ir veicamo darbu uzskaitījums, kas palīdzēs neapjukt, redzēt sava darba progresu un izvairīties no nepieciešamības kādu no virsmām tīrīt atkārtoti, jo tā cietusi, veicot nākamo darbu. Tikpat svarīgs ir tīrīšanai nepieciešamo sadzīves ķīmijas līdzekļu un tīrīšanas līdzekļu saraksts. Pirms darbu veikšanas ir vērts pārliecināties, ka mājās ir viss nepieciešamais un lietas ir darba kārtībā. Atbilstošs inventārs būtiski samazinās uzkopšanas laiku, pūles un palīdzēs sasniegt labāko rezultātu.

2.Pavasara uzkopšanai nepieciešamo produktu “groza” izveide.

Pavasara ģenerālās tīrīšanas pamata “grozu” veido seši līdz septiņi sadzīves ķīmijas līdzekļi, to skaitā universālie tīrīšanas līdzekļi (grīdu un citu virsmu uzkopšanai) un specifiskie tīrīšanas līdzekļi noteiktu telpas zonu uzkopšanai: logu tīrīšanas līdzeklis, trauku mazgāšanas līdzeklis, virtuves tīrīšanas līdzeklis, mīksto mēbeļu tīrīšanas līdzeklis, vannasistabas tīrīšanas līdzeklis un atkaļķotājs, veļas pulveris un mīkstinātājs. Bez sadzīves ķīmijas produktu grozā ir jābūt arī tīrīšanas inventāram: mikrošķiedras lupatiņa, birste vai švamme, spainis vai bļoda, slota un grīdas mazgāšanas lupata, sūklis un gumijas sliede logu mazgāšanai, kā arī atkritumu maisi. Lai mājas uzkopšana būtu efektīvāka, “Maxima” šogad ir samazinājusi cenas sadzīves ķīmijas produktiem līdz pat 48%. Ilgtermiņā cenas samazinātas vairāk nekā 200 dažādiem sadzīves ķīmijas produktiem, to skaitā pavasara tīrīšanas līdzekļiem.

3.Pārdomāta telpu uzkopšanas secība – no mazākiem uz lielākiem darbiem.

Vislabāk tīrīšanu sākt no zonām, kur uzkopšanas apjoms ir mazāks, piemēram, guļamistabā, un pakāpeniski virzīties uz zonām, kur nepieciešas ilgāks un vērienīgāks darbs. Telpas, kur ierasti tiek veltīts visvairāk laika un darba, ir virtuve un vannasistaba, kur atrodas sanitārie mezgli. Virtuvē jāatceras ne vien izmazgāt grīdu, bet veikt tīrīšanu arī ledusskapī, plauktos un skapīšos, izmetot vecos produktus vai nolietotos priekšmetus. Tikpat svarīgs darbs ir nomazgāt plīti un iztīrīt cepeškrāsni. Savukārt vannasistabā jāatceras par sanitāro mezglu, atkaļķojot poda iekšējo virsmu, dušas vertikālās virsmas, izmazgājot izlietnes un vannu.

4.Mazie pavasara tīrīšanas darbi, kam jāpievērš īpaša uzmanība.

Līdzās ierastajiem “lielajiem” uzkopšanas darbiem kā, piemēram, grīdas seguma sakopšana, ģenerālās tīrīšanas laikā veicama arī virkne mazāku, bet ne mazāku svarīgu darbu, par kuriem ikdienā ierasti tiek aizmirsts. Šāds darbs ir atputekļot ne vien horizontālās virsmas, kā, piemēram, mēbeles, bet arī interjera priekšmetus un apgaismojumu. Tāpat būtiski ir nomazgāt lokālos traipus no vertikālajām virsmām (krāsotas sienas, mazgājāmās tapetes) un notīrīt pie sienām esošos gaismas slēdžus, rozetes un vadus. Nedrīkst aizmirst par durvīm, durvju rokturiem, galdu un krēslu kājām. Ķīmiski ieteicams iztīrīt arī mīkstās mēbeles (dīvāni, krēsli, matrači, dekoratīvie spilveni, utml.).

5.Īpaša uzmanība logu zonai un stikla virsmām.

Ierasti pavasara tīrīšanā liela uzmanība tiek veltīta logu zonai. Veicot logu uzkopšanu svarīgi ir ne tikai nomazgāt logus, bet arī palodzes, logu rāmjus un telpā esošās stikla starpsienas un spoguļus. Telpās, kur pie logiem ir aizkari, jāatceras noslaucīt aizkaru stangas un sakopt arī pašus aizkarus. Lai nodrošinātu telpā svaigumu, rūpīgi jāsakopj radiatori, atputekļojot tos un noslaukot virsmas.



* “Snapshot” aptauja par mājas uzkopšanas paradumiem noritēja interneta vidē laika posmā no 15. līdz 22.janvārim un tajā piedalījās 708 respondenti.

