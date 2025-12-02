Džilindžers ar sesto sievu Ingu Grencbergu
Pēkšņi izjukusi Dž. Dž. Džilindžera sestā laulība
Izjukusi režisora Dž. Dž. Džilindžera un rakstnieces Ingas Grencbergas laulība.
To novembra izskaņā žurnālam "Privātā Dzīve" apstiprinājis pats režisors: "Varu apstiprināt. Sīkāk nekomentēšu." Runas par šķiršanos sākās rudenī, kad pāris pārstāja kopā apmeklēt pasākumus un Inga neieradās uz vīra pirmizrādi. Lai gan pirms gadiem pāris piedzīvoja krīzi pārmērīgas kontroles dēļ, šoreiz konkrēti iemesli netiek minēti.
Izskanējušas aizdomas par režisora attiecībām ar aktrisi Lindu Kalniņu, taču Džilindžers šīs baumas nosaucis par smieklīgām un nepatiesām.
Inga un Džilindžers aprecējās 2016. gada maijā, un režisoram rakstniece bija sestā sieva. Kopā viņi bija 11 gadu, un līdz kāzu desmitajai gadadienai pietrūka pavisam nedaudz. Džilindžers ir divu meitu tēvs, bet Ingai, kurai no iepriekšējām attiecībām ir dēls Kristers Ivars, šī bija pirmā laulība.
Džilis precējies jau sešas reizes. Pirms Ingas iepriekšējā laulība, kas oficiāli ilga no 2011. gada maija līdz 2014. gada novembrim, viņam bija ar Dailes teātra aktrisi Elīnu Dzelmi, un abu attiecībās pasaulē nāca meita Hanna. Lai arī Džilindžers laulības laikā nevairījās teikt, ka Elīna ir viņa mūžā visbeidzamā izvēle, bet Dzelme solīja vīram salauzt ceļgalus, ja tas viņu krāps, krīze abu attiecībās iezagās jau 2014. gada sākumā. Toreiz, atgriežoties no atpūtas Turcijā, žurnālam "Kas Jauns" teātra pāris neslēpa, ka vairs nedzīvos kopā. Jau pēc dažiem mēnešiem Džilis sabiedrībā izgāja Ingas Grencbergas pavadībā. Drīz savu otru pusīti atrādīja arī Elīna, izejot sabiedrībā ar miljonāru Valēriju Maliginu.
Džiļa un Ingas Grencbergas ceļojums pa Bosniju un Hercegovinu
Džilis par iepriekšējām sievām
Pirmoreiz Džilindžers apprecējās 19 gadu vecumā. Savulaik par šo laulību intervijā žurnālam "Santa" viņš paziņoja: „Mūsu laikos bija ļoti maz informācijas par izsargāšanās veidiem – pirmo reizi pārguļot ar sievieti, viņa uzreiz palika stāvoklī. Dabiski, es, būdams ideālists, nolēmu, ka uzreiz jāprecas, un sevi nokodēju uz to, ka tā ir īsta mīlestība un uz visu mūžu. Pāris gadu tu dzīvo ar tādu domu, bet tad ir spēja atklāsme, un tu visu pārtrauc.”
Otrā kopdzīve bija jau krietni veiksmīgāka. Ar tulkotāju Gunitu Mežuli Džilis kopā nodzīvoja desmit gadus, bet oficiālā laulībā – divus. Pēc tam režisors apprecējās ar rakstnieci un žurnālisti Daci Rukšāni, ar kuru laulībā tika aizvadīti divarpus gadi, bet ceturtā režisora dzīvesbiedre bija uzņēmēja, skaistumkopšanas salona īpašniece Binnija Ārberga, ar ko nodzīvoja četrus gadus.
Laikā, kad Džilindžers vēl karsti mīlēja savu ceturto sievu Binniju, žurnālam "Pastaiga" režisors atzina: „Man ir stipri veicies ar sievietēm. Izņemot pirmo sievu, par kuru man pat negribas domāt. Bet jau ar otro, ar Džūnu, bija baigā mīlestība. Nu... labi, uzradās Dačka – biščiņ vēl lielāka mīlestība. Ir ļoti sarežģīti aiziet no sievietes, kuru tu mīli, tāpēc, ka citu mīli vairāk. Tāpat arī tad, kad mēs ar Daci izšķīrāmies, no manas puses joprojām bija mīlestība. Bet arī tagad man ir mīlestība. Dačka bija ideāla sieviete, un arī tagad man ir ideāla sieviete. Man ir veicies.”
Tiesa, jau neilgu laiku pēc šīs atklāsmes režisors iemīlējās aktrisē Elīnā Dzelmē, kas par pašu ir 20 gadu jaunāka. Abu kaislīgā dienesta romāna dēļ arī izjuka Džiļa un Binnijas laulība, bet pēc tam Džilindžers nevilcinoties aizveda pie altāra Elīnu Dzelmi, kas kļuva par viņa piekto sievu.