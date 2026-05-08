Slavenā dziedātāja Bonija Tailere atrodas mākslīgajā komā pēc operācijas
Slavenā velsiešu dziedātāja Bonija Tailere atrodas mākslīgajā komā Portugāles slimnīcā.
74 gadus veco Taileri steidzami nogādāja Portugāles pilsētas Faru slimnīcā netālu no viņas dzīvesvietas, lai veiktu zarnu operāciju. Sākotnēji trešdien tika ziņots, ka operācija bijusi veiksmīgi un dziedātāja atkopjas. Ceturtdienas vakarā viņas pārstāvis paziņoja, ka ārsti Taileri ir ievietojuši mākslīgajā komā, lai palīdzētu viņai atveseļoties. Viņš pateicās faniem par laba vēlējumiem un lūdza šajā sarežģītajā laikā cienīt dziedātājas privātumu, kā arī solīja informēt par jaunumiem, tiklīdz tas būs iespējams, vēsta “Guardian”.
Dziedot ar šarmanto aizsmakušo balsi Bonija Tailere, īstajā vārdā Geinora Hopkinsa, kļuva slavena ar 1977. gada debijas albumu “The World Starts Tonight”, bet tajā pašā gadā izlaistais singls “It's a Heartache” uzkāpa līdz ceturtajai vietai Lielbritānijas singlu tabulā un trešajai ASV “Billboard Hot 100”. Par pasaules mēroga zvaigzni viņa kļuva ar 1983. gada albumu “Faster Than the Speed of Night”, kura singlu “Total Eclipse of the Heart” triumfēja daudzu valstu topos, tostarp Lielbritānijā, ASV, Īrijā, Austrālijā un Kanādā.
2013. gada aptaujā Lielbritānijā šo dziesmu atzina par vispopulārāko, ko dziedāt dušā, bet 2015. gada aptaujā briti to atzina par trešo vislabāko astoņdesmito gadu topa dziesmu, atpaliekot tikai no “Every Breath You Take” (The Police) un “Billie Jean” (Maikls Džeksons). Kopumā viņa izdevusi 18 studijas albumus, no kuriem pēdējais “The Best Is Yet to Come” dienasgaismu ieraudzīja 2021. gadā, pusgadu pirms mūziķes 70. dzimšanas dienas.
Jāpiebilst, ka trīs reizes “Grammy” balvai nominētā mūziķe 2013. gadā pārstāvēja Lielbritāniju Eirovīzijas dziesmu konkursā.