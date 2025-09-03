Dveins Džonsons pārsteidz fanus ar dramatisku svara zudumu
Dveins "The Rock" Džonsons šokējis fanus Venēcijas kinofestivālā ar dramatiskām svara izmaiņām. Gatavojoties UFC leģendas Marka Kerra lomai filmā “The Smashing Machine”, viņš nokrities svarā par 60 mārciņām jeb vairāk nekā 27 kilogramiem!
53 gadus vecais bijušais cīkstonis, kurš pazīstams ar savu muskuļoto augumu, festivālā izskatījās gandrīz neatpazīstams. Aktieris bija ieradies, lai reklamētu savu jaunāko filmu "The Smashing Machine", kurā atveido jauktās cīņas mākslas un UFC čempionu Marku Kerru.
Saskaņā ar portāla “Daily Mail” rīcībā esošo informāciju, Džonsons, gatavojoties lomai, zaudējis apmēram 60 mārciņas svara, kā arī izmantojis parūku, lai izskatītos līdzīgāk 56 gadus vecajam cīkstonim.
Tomēr vislielāko uzmanību piesaistīja tieši Dveina Džonsona ievērojami samazinātais svars, kas raisīja spekulācijas par to, vai viņš nav izmantojis slavenību iecienītās svara zaudēšanas injekcijas, piemēram, “Ozempic” vai “Mounjaro”.
Intervijā ar “The Hollywood Reporter” Džonsons atzinās, ka šī transformācija ir kas tāds, ko viņš sen vēlējies izmēģināt. Viņš paskaidroja: "Gadiem ilgi man bija ļoti paveicies ar filmām, kurās piedalījos, taču vienmēr iekšējā balss man teica – ‘Bet, ja es varētu izdarīt ko vairāk?’ Šī loma bija mana iespēja atbildēt uz šo jautājumu."
Fitnesa eksperti uzskata, ka Džonsona fiziskās pārvērtības ir sasniegtas, ievērojot stingri kontrolētu diētu un smagi strādājot sporta zālē, nevis lietojot medikamentus.
Personīgais treneris Kunals Makvana portālam “Daily Mail” izteicies, ka zvaigzne, visticamāk, ievērojusi stingru kaloriju deficīta plānu, kurā dominēja liesie proteīni, dārzeņi un rūpīgi aprēķinātas ogļhidrātu porcijas, apvienojumā ar augstas intensitātes treniņiem ik dienas.
Makvana norādīja: "The Rock ir pazīstams ar saviem smagajiem treniņiem sporta zālē, taču, lai zaudētu tik daudz svara, viņam bija jātrenējas kā profesionālam sportistam – kardiotreniņi, spēka vingrinājumi un specifiski treniņi. Kā arī bija jāievēro nevainojami strukturētu diētu."
Makvana noraidīja spekulācijas par svara zaudēšanas injekcijām, vēršot uzmanību uz to, ka šo medikamentu izraisītās blaknes atņemtu Džonsonam enerģiju, kas ir vitāli nepieciešama viņa intensīvajiem treniņiem.
Filma "The Smashing Machine" atspoguļo Kerra kāpumu sporta pasaulē 90. gadu beigās, kā arī parāda viņa cīņu ar atkarībām un personīgajām grūtībām ārpus ringa.