Jāņa Petera atraitne Baiba pēc vīra aiziešanas viņsaulē: “Viss bija skaisti. Un tagad ir tukšums”

Un tad pienāca liktenīgais 27. janvāris. “Atbrauca brīnišķīga brigāde no pilsētas, un ārste man apsolīja: “Ja arī viņam kļūs slikti, mēs nereanimēsim.” Jānis man to bija lūdzis, un man bija svarīgi, lai tā arī būtu. Viņam bija viegla, gaiša koma. Jānis man neko vairs nepateica pirms aiziešanas. Es viņam lēju mutē trīs pēdējās deserta karotītes kafijas. Vēlā rīta kafija ar Jāni mums bija ikdienišķs rituāls. Domāju, ka varbūt no kafijas viņš nedaudz atžirgs. Arī daktere teica, ka ļoti labi, ka viņu ar kafiju padzirdīju... Mediķi uzlika skābekļa masku Jānim gultā, un gulta bija ērta. Viss bija labi. Beigās līdzās Jānim biju es ar mūsu jaunāko mazdēlu, kurš vienā brīdī teica: “Skaties, kā Jānītis tāds gaišs paliek un tāds vēsāks...” Un tā mēs gaidījām to galīgo slēdzienu un skaitījām: “Jānīti, mēs tevi ļoti, ļoti mīlam.” Bijām klāt, kā viņš būtu gribējis, rociņas turēdami. Un pulksten trijos dienā Jānītis aizgāja,” sirsnīgā balsī atklāj dzejnieka dzīvesbiedre, atzīstot, ka apbrīno mazdēlu par viņa drosmi ieskatīties nāvei acīs: “Man viņa vecumā būtu bijis bail, jau sen būtu aizlaidusies kaut kur. Bet viņš mani apķēra, sacīdams: “Nu Jānītis būs pie Krišjānīša.” Māmiņa pēc tam stāstīja, ka nākamās dienas vakarā gan puika mājās esot gauži raudājis.”