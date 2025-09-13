"Šis ir Jānīša pēdējais paraksts," - dzejnieka Jāņa Petera atdusas vietā uzlikta piemiņas plāksne
Pildot dzejnieka Jāņa Petera vēlēšanos, septiņus mēnešus pēc aiziešanas viņsaulē viņa atdusas vietā Raiņa kapos Rīgā novietota zviedru granītā kalta piemiņas plāksne ar autora faksimilu, ko veidojis tēlnieks Ivars Feldbergs.
Kapavietu, kur pirmais zemes klēpī tika guldīts kopīgais dēls, Baiba Petere aprauga ik nedēļu. Jāņa un Baibas Peteru dēls politiķis Krišjānis Peters, būdams tikai 39 gadus vecs, pēkšņi nomira 2014. gada rudenī, atrodoties Vīnes lidostā. Savukārt Jānis Peters aizsaulē devās šā gada 27. janvārī, nodzīvojis cienījamu 85 gadus garu mūžu, neraugoties uz nopietnām veselības problēmām, ar ko dzīves nogalē cīnījās vairākus gadus. Dzīves pēdējos mēnešus dzejnieks vairs nespēja piecelties no gultas un diendienā bija aprūpējams.
Nu, kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", tuvojoties Dzejas dienām, ģimenes kapavietā pie dēla Krišjāņa Petera pieminekļa uzstādīta tēlnieka Ivara Feldberga veidota piemiņas plāksne ar dzejnieka faksimilu. “Šis ir Jānīša pēdējais paraksts, kas akmenī nu iegravēts,” saka Baiba Petere, atklājot, ka ar šādu simboliska izmēra plāksni ģimene centusies pildīt Jāņa Petera pēdējo gribu par viņa mūžamājām.
“Kad runājām par šo tēmu, Jānis pārdzīvoja, ka ļoti nevēlas mani apgrūtināt ar domāšanu, kādu pieminekli viņa kapiņam likt pēc aiziešanas. “Tev būs grūti,” viņš sacīja. “Bet manu vārdu zem Krišjānīša iegravēt gan nebūs sarežģīti.” Viņš lēma, ka gribētu, lai atsevišķu pieminekli netaisām – lai viņa vārdu iekaļam uz tā paša pieminekļa, ko pirms 11 gadiem mūsu dēlam Krišjānim kapsētā uzlika tēlnieks Ivars Feldbergs. Kad autors pateica, ka šī doma tomēr nederēs, ar tuviniekiem piekritām, ka Jānim tiek izveidota atsevišķa plāksne, kas nepacelsies virs Krišjāņa pieminekļa, bet gan būs zem tā – jo tā Jānītis bija vēlējies. Un rezultāts mums patīk – tas ir estētisks un lakonisks. Ainavu arhitekte vēl plāno zemāku zālīti pieskaņot,” par dižā dzejnieka piemiņas vietas iekārtošanu stāsta viņa ilggadējā laulātā draudzene.
“Piemiņas plāksni tieši tagad uzstādīt vēlējāmies, lai uz Dzejas dienām Jānīša kapiņš būtu sakārtots,” atzīst Petera kundze, sakot, ka vēl nezina, vai šogad pie Raiņa pieminekļa, kam nu faktiski līdzās atdusas arī Jānis Peters, Dzejas dienās būs plānots kāds īpašs notikums. “Es, protams, ļoti priecātos, ja tā būtu. Man būtu silti ap sirdi, ja cilvēki, kam Jāņa Petera mūža daiļrade tuva, ik pa laikam pieietu viņu apraudzīt,” atzīst dzejnieka atraitne, kura pati, neraugoties uz laikapstākļiem un pašsajūtu, ik nedēļu dodas apraudzīt savus mīļos aizgājējus kapsētā. “Ļaudis vienmēr ir teikuši, ka laiks dziedē. Nu neko nedziedē, man Jānīša aizvien neizmērojami pietrūkst. Jā, es dzīvoju tādā spilgtā viņa klātesamības sajūtā, it kā viņš tepat blakus būtu, tomēr ik pa brīdim attopos, ka labprāt dzirdētu viņa domas par tādām vai citādām lietām, kas pasaulē notiek... Šo sarunu un Jāņa viedā viedokļa man pietrūkst,” neslēpj Baiba Petere, kas laulībā ar dzejnieku, politiķi un diplomātu Jāni Peteru nodzīvoja 55 mīlestības piepildītus gadus.
Vaicāta, vai ir jau uzrunāta par iespējamu pilsētvidē plānota pieminekļa vai skulptūras veidošanas ideju, ņemot vērā, ka dzejnieks Jānis Peters ar savu ieguldījumu ir nu jau ievērojama vēsturiska personība, Baiba teic, ka pagaidām vēl neko par tādu lietu nav dzirdējusi. “Ja kāds ierosinās, varbūt kādudien kas tāds arī taps,” viņa nosaka.
