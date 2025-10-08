Demija Mūra pārsteidz ar jaunu tēlu: aktrise atgriežas pie savas deviņdesmito gadu frizūras
Fani ir sajūsmā par 62 gadus vecās aktrises Demijas Mūras jauno tēlu.
Slavenā amerikāņu aktrise Demija Mūra pārsteigusi fanus ar tēla maiņu. Zvaigzne nolēma atkārtot savu kultveida frizūru, kāda viņai bija deviņdesmitajos gados. Savā "Instagram" kontā 62 gadus vecā aktrise iepriecināja fanus ar jaunu tēlu, kas patiesībā izrādījās viņai jau labi pazīstams - pēdējo reizi zvaigzne ar tādu frizūru bija pirms gadiem trīsdesmit.
Demija pati atcerējās, ka līdzīgs tēls bija viņas varonei filmā "Striptīzs", kas klajā nāca 1996. gadā. Tagad viņa filmējas īsfilmas "Tīģeris" projektā no "Gucci". Aktrise pateicās komandai par to, ka ļāva viņai atkārtot kultveida frizūru jaunajā projektā. "Tagad un tad. Paldies "Gucci", ka ļāvāt man pirmo reizi kopš "Striptīza" laikiem atgriezt poniju!" – viņa rakstīja.
Fani bija sajūsmā par aktrises tēlu un nevaldīja emocijas komentāros: "Jūs esat vienkārši labākā", "Greznā", "Elpu aizraujoši, kā vienmēr".