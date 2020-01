Muzikālais saiets notika jau 13 gadu, tajā bez "Keksiem" uzstājās arī uzstājās kaimiņu viesi Alens Veziko no Igaunjas un Karolina Libdo no Lietuvas, kā arī pašu mājās cienīti roka un rokenrola mākslinieki - Valdis Blaubuks, Eddie Dove, Jānis Bukums, Rihards Saule un Rahu The Fool.

“Šis bija jau trīspadsmitais gads, kad kopīgi ar pašmāju un ārzemju spilgtākajiem rokenrola spīdekļiem tiekamies uz vienas skatuves, lai izpildītu gan pašu radītas, gan pasaulē iecienītas rokenrola pērles. Ik gadu pasākums ir ievērojami apmeklēts, kas liecina, ka cilvēki ir izslāpuši pēc šādas mūzikas. Rokenrols vienmēr būs dzīvs, tas vēl joprojām ir modē," stāsta grupas “Keksi” līderis Aleksandrs Sircovs, tautā saukts par Muraveju.

Muzikālais saiets ik gadu tiek rīkots 2. janvārī – Aleksandra Sircova dzimšanas dienā, kuru viņš labprāt sagaida līksmā gaisotnē, kopīgi muzicējot ar saviem labākajiem draugiem.

Grupa "Keksi" dibināta 1997. gadā Cēsīs, tās sastāvā muzicē seši aizrautīgi mūziķi – grupas līderis un zemo frekvenču meistars Aleksandrs Sircovs (bass), virtuozais pianists Gints Žilinskis, stīgu rokdarbu meistars Viktors Eunapu (elektriskā ģitāra, bekvokāls), grupas pulss Raitis Kalniņš (sitamie instrumenti), pirmrindnieks elpas aizturēšanā Valters Šmits (saksofons) un Dāvis Mastkins (vokāls).