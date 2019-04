Kādā intervijā Heteveja pavēstījusi: "Kad būšu tādā dzīves posmā, ka man būs pietiekami daudz laika paģirām, es atkal atsākšu alkohola lietošanu."

Anna, kas 2012. gadā apprecējās ar aktieri un uzņēmēju Adamu Šūlmenu, 2016. gada aprīlī pasaulē laida dēlu Džonatanu. Un aktrise apņēmusies nelietot grādīgos dzērienus, līdz zēnam neapritēs 18 gadu un viņš neizvāksies no mātes mājām.

Heteveja pavēstījusi, ka apsvērums pārtraukt alkohola lietošanu nav "morāla izvēle" un savu viedokli viņa nevienam neuzspiež. "Es to metu pie malas ne tāpēc, ka dzeršana man būtu problēma, es to izdarīju tāpēc, ka tas, kā es lietoju alkoholu, noved pie paģirām. Un tās bija tā problēma," atklāj Heteveja. "Manas pēdējās paģiras ilga piecas dienas. Kad manā dzīvē būs tāds posms, kad man būs vieta šādām paģirām, es atsākšu dzert, bet nu tas nenotiks ātrāk, pirms mans dēls izvāksies no manas mājas."

"Vienu gan es vēlos paskaidrot - lielākai daļai cilvēku jau nevajag pieņemt šādus drastiskus mērus," piebilst aktrise.