Latvijas slavenākais lesbiešu pāris atklāj gaidāmā bērniņa dzimumu
Latvijas slavenākais lesbiešu pāris - fitnesa treneres Danute un Sendija Ozolas - atklājušas gaidāmā bērniņa dzimumu.
Februārī dāmas vietnē "Instagram" ievietoja video, kurā viņas dalījās priecīgajā ziņā par ģimenes pieaugumu. Tagad viņas ir publicējušas jaunu, aizraujošu video, kurā radošā veidā atklāj bērna dzimumu.
"Instagram" publicēts trīs minūšu garš video, kurā viņas īsumā atspoguļo savu attiecību ceļu, un beigās ar sajūsmu paziņo, ka ģimenē gaidāms dēls.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Danute un Sendija jau iepriekš bija centušās tikt pie berniņa ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību, tomēr divi šādi mēģinājumi nerezultējās panākumiem. "Jau pirms kāzām mēs zinājām, ka esam gatavas bērniem, bet praktiski pie tā sākām strādāt tikai pagājušā gada janvārī. Ar anonīmu donoru Latvijā mēs vēl mākslīgo apaugļošanu paspēsim, bet mēs sapratām, ka gribam vairāk - gribam iznēsāt viena otras olšūnu un dot donoram pieeju bērnam pēc viņa pilngadības," vientē "Instagram" iepriekš norādīja Sendija.