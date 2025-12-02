Fani nobažījušies, ka Eds Šīrans jaunajā albumā dod mājienus par drīzu laulības šķiršanu
Eds Šīrans pirmoreiz lika noprast par laulības problēmām jau savā 2023. gadā izdotajā albumā “Autumn Variations”. Jaunajā ierakstā uzsvars uz krīzi attiecībās ir vēl izteiktāks.
Pirms dažām dienām 34 gadus vecais mūziķis laidis klajā sava jaunākā albuma “Play” deluxe versiju, pievienotas vēl 14 jaunas dziesmas. Oriģinālais albums iznāca šā gada septembrī. No šīm 14 dziesmām, šķiet, ka astoņas atklāj spriedzi septiņus gadus ilgajā laulībā un raisa fanu bažas, ka pāris varētu būt tuvu šķiršanās slieksnim, piedzīvojot bēdīgi slaveno “septiņu gadu krīzi”.
Eds un 33 gadus vecā Čerija ir vecāki divām meitām – Lairai (5) un Džupiterai (3). Dziesmu vārdos ir daudz norāžu uz izmisīgu vēlmi saglabāt attiecības, kā arī godīgs stāstījums par kādreizēju šķiršanos un samierināšanos.
Iespējams, visatklātākā dziesma ir “Skeletons”, kurā pieminēts vēls vakars ar alkoholu un strīds. Eds tajā lūdz Čeriju atlikt nesaskaņu risināšanu līdz rītam. Viņš dzied: “Mēs zinām, kā iedurt nazi / Pietika ar vienu vārdu, lai nakts ritējums mainītos / Redzējām krauju, un tomēr turpinājām braukt / Te, ugunij virsū lejam benzīnu / Es negribu kļūt tev par ienaidnieku.”
Dziesmā “Technicolor” Eds atzīst, ka viņa “uzmanība bijusi dalīta”.
Savukārt skaņdarbs “Satellite” pauž viņa vēlēšanos izlīgt: “Visu dienu esmu dzīvojis savā galvā, stresa pilns / Vai ar mums viss ir kārtībā? / Zinu, mēdzu pateikt nepareizas lietas / Esmu vilšanās / Un tagad ar tevi lidoju pārāk tuvu saulei.”
Dziesmā “Crashing” viņš dzied: “Tā nu atkal esam šeit / Plecu pie pleca, bet tūkstoš jūdžu tālu / Trūkst vārdu, ko teikt / Kāpēc tās sirdis, ko mīlam, mēs salaužam? / Mēs šķiramies, mēs iestrēgstam, mēs kļūdāmies, mēs krītam / Mēs lūstam un tad atkal saaugam / Zinu, ka šķiet, ka grūstam / Bet neizliksimies.”
Dziesmā “Rapture” viņš ilgojas pēc izlīgšanas: “Es dotu jebko, lai mēs paliktu kopā.” Viņš raksta: “Neviens šajā bārā nezina, ka mēs ejam cauri grūtiem laikiem / Šovakar izplēšamies, rīt samierināmies / Pat tad, kad sadzīst, tas sāp / Vai tas ir tikai posms? Ceru, ka jā.”
Un skaņdarbā “Spiral” viņš runā par saviem trauksmes brīžiem attiecību dēļ: “Es neguļu naktīs, pārdomās iegrimis / Vai tu sniedzies pēc manis? Vai es tikai neklausos? / Ak, es tikai krītu arvien dziļāk savā lejupvērstajā spirālē.”
Dziesma “Problems” atklāj trīs gadus ilgās “Mathematics World Tour” koncertturnejas ietekmi uz ģimeni: “Mūsu dārza puķes nokalst / Kad ūdens izsīka? Kas to lai zina? Bet tu gribi patiesību – ar mums nav labi / Mums ir problēmas, un mēs nezinām, kā tās atrisināt.”
Dziesmā “War Game” viņš raksta: “Katru dienu jūtamies iztukšoti / Mēģinām pielāgoties visām pārmaiņām / Realitātei, ko esam radījuši.”
Un tālāk: “Nav neviena, kas stāvētu augstāk vai zemāk par tevi, tu esi viss, ko es vēlos / Bet šķiet, ka nepietiek tikai ar manu mīlestību.” Turpinājumā viņš atzīst: “Soļa attālumā no izvākšanās un aiziešanas / Vai nu mīlam, vai esam neprātīgi.”
Dziesmā “Regrets” viņš runā par tēva lomu un sarūgtinājumu, cik daudz laika bijis prom no meitām: “Jūs esat pārāk mazas, lai saprastu, ka tētis drīz būs mājās / Katru reizi, kad izeju pa durvīm, jūs domājat, ka aizeju uz visiem laikiem / Laikam tāpēc, ka simtiem reižu zvanu un saku arlabunakti tikai pa telefonu / Šis tūre ir jāiztur līdz galam, bet kāpēc?”
Viņš arī vaļsirdīgi dzied: “Esmu tik daudz palaidis garām / Man tas viss jālabo.”
Eds Šīrans ar sievu un meitu ierodas Melburnā 2020. gada martā
2023. gadā Eds stāstīja, ka juties “slīkstam”, kad ārsti atklāja audzēju viņa sievas rokā. Viņš norādīja, ka Čerijai 2022. gada februārī tika diagnosticēts vēzis, kad viņa bija sestajā grūtniecības mēnesī ar abu otro bērnu. Eds un Čerija uzauga Safolkas pilsētā Anglijā. Viņi bija seni draugi, bet par pāri kļuva 2015. gadā un apprecējās klusā intīmā ceremonijā 2018. gada nogalē. Eds laulību publiski apstiprināja tikai 2019. gada jūlijā.
Pirms diviem gadiem mūziķis dziesmā “Punchline” (no albuma “Autumn Variations”) runāja par brūkošām attiecībām: “Es nespēju būt citāds kā tikai postošs / Nedēļām neesmu redzējis tavas aprises / Mana istaba ir tik skaļi klusējoša / Lūk, kā droši vien izklausās cerību zaudēšana.”
Piedziedājumā viņš dziedāja: “Neko nevaru darīt, bet ļoti tevi mīlu / Nevaru panest šo atšķirtību / Joprojām šķiet, ka mēs varētu to salabot / Esmu tikai miesa un kauli / Kāpēc tava sirds ir tik ledaini auksta?”
Eds Šīrans nēsā saderināšanās gredzenu
Citā dziesmā viņš apraksta “bedraino ceļu” un uzsver, ka tas “nav mūsu dzīves gals”. Viņš dzied: “Šīs nav mūsu dzīves beigas, tikai bedre ceļā. Zinu, ka viss būs labi.” Dziesmā “The Day I Was Born” viņš stāsta: “Pirms pāris mēnešiem es šķīros no mīļotās; ja viņa būtu šeit, es nebūtu viens.” Tomēr albumā nav skaidri pateikts, kuri skaņdarbi stāsta par viņa paša dzīvi, jo Eds iepriekš atzinis, ka dziesmas ir arī par draugu pieredzi.
Eds un Čerija sastapās 11 gadu vecumā, mācoties Tomasa Millsa vidusskolā Safolkā. Čerija, kas bija klasi zemāk, izcēlās ar dabas doto talantu hokejā, bet Eds – ar muzikalitāti.
Pēc skolas viņu ceļi šķīrās, taču 2015. gadā viņi atkal satikās Ņujorkā un drīz vien uzsāka romantiskas attiecības.
Eds Šīrans un Čerija Sīborna
