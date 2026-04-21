Fiņķa koncerts Liepājā 2026. gada aprīlī
2026. gada 17. aprīlī Liepājas naktsklubā "Cukurfabrik'" uz skatuves kāpa Fiņķis, viens no iemīļotākajiem pašmāju māksliniekiem.
FOTO: liepājniekus ar enerģisku koncertu sajūsmina hiphopa zvaigzne Fiņķis
Aizvadītās nedēļas nogalē Liepājas naktsklubā "Cukurfabrik’" uz skatuves kāpa Fiņķis, viens no iemīļotākajiem pašmāju māksliniekiem. Koncertā Fiņķis uzstājās kopā ar vairākiem mūziķiem, apvienojot elektroniskās mūzikas eksperimentus ar "grandžīgām" ģitāru partijām un dažādu ēru hiphopa elementiem.
Māksliniekam enerģiskais pasākums naktsklubā "Cukurfabrik’" bija šogad vienīgais kluba koncerts Latvijā. Klātesošajiem bija ekskluzīva iespēja dzirdēt pirmajiem kompozīcijas no topošā albuma, kā arī sen iecienītas dziesmas. “Prezentējām daudz jaunu dziesmu – bija liels prieks redzēt publikas reakciju! Ļoti novērtējam burvīgo uzņemšanu klubā "Cukurfabrik’", lieliska komanda!” saka Helvijs Fiņķis, plašākai sabiedrībai zināms vienkārši kā Fiņķis.
Koncertā viņš uzstājās kopā ar Andri Strazdu, Kristapu Ērgli, Elzu Kaktiņu, Krišjāni Bremšu un Juliannu Tīrumu, apvienojot mūsdienu dzeju ar elektroniku un indie estētiku. Par ballīti pirms un pēc koncerta rūpējās DJ Ed Veto.
2026. gads Fiņķim iesācies īpaši aktīvi, gūstot četrus “Gamma” mūzikas balvas apbalvojumus kategorijās “Gada solo mākslinieks”, “Gada hits”, “Gada radio hits” un “Gada hip-hop mākslinieks”. Tāpat mākslinieks ieguvis divus “Zelta mikrofons” apbalvojumus par pērnā gada hītu “Baudam!”.
Ar "Gamma" balvām sumina 2025. gada izcilniekus Latvijas mūzikā
"Gamma" balva godina gan māksliniekus, gan nozares profesionāļus, kuri ar savu darbu veidojuši un attīstījuši Latvijas mūziku. Balva apvieno nozares ...
30. “Zelta Mikrofona” ceremonija
Krāšņā un svinīgā Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta Mikrofons” 30. jubilejas ceremonijā 28. februārī, Olimpiskajā centrā "Ventspils", tika noskaidroti ...