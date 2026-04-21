FOTO: Liepājā jaudīgi izskan Ivo Fomina koncertsērijas "Vēl viens pagrieziens" noslēgums

Ivo Fomina koncertsērijas "Vēl viens pagrieziens" noslēgums 2026. gada aprīlī Liepājā
2026. gada 18. aprīlī Liepājā izskanēja Ivo Fomina pērn aizsāktās koncertsērijas "Vēl viens pagrieziens" noslēgums.
"Laipni lūgti Ivo Fomina mūzikas pasaulē", koncerta ievadā klausītājus uzrunā Ivo un jaudīgais, vairāk nekā divas stundas ilgais koncerts varēja sākties! Uz skatuves kopā ar Ivo muzicēja ilggadējie partneri – ģitārists Roberts Dinters un basģitārists Kristaps Eihvalds, kā arī pirmo pilno koncertu grupā aizvadīja bundzinieks Mārcis Judzis. Divu stundu garajā programmā skanēja gan jaunas versijas dueta "Fomins & Kleins" dziesmām, gan labi zināmie hiti un vasarā gaidāmā albuma skaņdarbi – “Sarkanās līnijas”, “Ezera sonāte” un “Bez liekiem vārdiem”.
Koncertā piedalījās arī īpašie viesi – Kristīne Megija, kuru varējām iepazīt šī gada LTV “Supernova" pusfinālā, jaunības dienu grupas kolēģis Fēlikss Ķiģelis, Jānis Narkevics no grupas "Saldās sejas" un ilggadējs Ivo dziesmu vārdu autors Guntars Račs. Vakars noslēdzās ar stāvovācijām, konfeti lietu un vairākiem papildus skaņdarbiem.
Ivo negrasās dusēt uz lauriem un jau gatavo jaunu koncertprogrammu, kurai dots nosaukums “Bez liekiem vārdiem”. Ar to Ivo šovasar dosies jaunā Latvijas tūrē – pirmie koncerti 3. jūlijā Skrundā un 9. jūlijā Ikšķilē.