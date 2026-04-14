FOTO: pašmāju reperi, viņu draugi un talanta cienītāji pulcējas filmas "Jo dzīve ir batls" pirmizrādē

Dokumentālās filmas "Jo dzīve ir batls" pirmizrāde
Pirmdien, 13. aprīlī, Rīgā, kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmo reizi tika parādīta dokumentālā filma "Jo dzīve ir batls", kas stāsta par brīvrunas jeb repa improvizācijas kultūru Latvijā.
Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 600 viesu – mūziķi, politiķi, filmas varoņi, hiphopa kopienas pārstāvji, kā arī sadarbības partneri. Filma ikvienam interesentam pieejama "Go3" televīzijā.
Pirmizrādes vakars pulcēja dažādu paaudžu Latvijas hiphopa kultūras pārstāvjus, atklājot brīvrunas nozīmi ne tikai mūzikā, bet arī personības attīstībā, improvizācijā un konfliktu risināšanas prasmēs. Filmā dokumentēts ceļš no pirmajiem batliem nelielās auditorijās līdz Grīziņkalna “Štuka par bazaru” skatuvei, kas kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām brīvrunas platformām Latvijā. “Šī filma ir stāsts par veselu kustību un paaudzi. Brīvruna māca domāt ātri, cienīt pretinieku un pārvērst konfliktu radošā izpausmē. Redzēt vienuviet tik daudz cilvēku, kuri šo kultūru veidojuši 25 gadu garumā, ir spēcīgs apliecinājums tam, ka batls Latvijā ir kas daudz vairāk par izklaidi,” uzsver filmas producents Raimonds Elbakjans.
“Jo dzīve ir batls” piedalās spilgtas Latvijas hiphopa personības - ansis, Gustavo, Arturs Skutelis, Wiesulis un citas, kas dalās ar saviem pieredzes stāstiem, atklājot brīvrunas attīstību un tās ietekmi uz Latvijas mūzikas un ielu kultūru. Teju divas stundas garajā filmā apkopoti 25 gadu laikā krāti arhīva materiāli un intervijas ar vairāk nekā 20 industrijas pārstāvjiem.
Filmas režisors Edgars Sniegs cer, ka viņa darbs kalpos kā iedrošinājums gan repa izpildītājiem, gan skatītājiem: “Veidojot filmu, sapratām, ka runa nav tikai par repu – tas ir stāsts par drosmi runāt, kļūdīties, augt un stāvēt auditorijas priekšā bez maskām!”