Krievijā "atceļ" Dmitriju Nagijevu
Krievijā nežēlastībā kritis aktieris Dmitrijs Nagijevs, kuru pēc nesenajiem publiskajiem izteikumiem par "īpašo militāro operāciju" (tā Krievijā dēvē Ukrainā sākto karu) un Krievijas kino stāvokli, nolēmuši "atcelt".
Decembra vidū filmas "Egles 12" pirmizrādē Maskavā aktieris izteica virkni rezonansi izraisījušu paziņojumu. Viņš nokritizēja faktu, ka Krievijas kino trūkst filmu, kas saistītas ar kara tēmu, apgalvojot, ka komēdijas rada "ilūziju par mierīgu, laimīgu dzīvi", kamēr apkārt valda "pelēkums un netīrumi".
Kad viena no žurnālistēm viņam uzdeva jautājumu par viņa personīgo dzīvi, Nagijevs reaģēja asi. "Tu man ceturtā kara gadā jautā, kādas avantūras ir notikušas manā dzīvē?" aktieris atbildēja ar pretjautājumu.
Spriežot pēc pārsteiguma klātesošo cilvēku sejās, tajā brīdī ne visi saprata, kā reaģēt uz Nagijeva izteikumiem: aktiera kolēģi un skatītāji zālē sāka smieties un aplaudēt, kad viņš no skatuves izteica pieņēmumu, ka Krievijas kinoteātros rāda "pilnīgus mēslus", jo trūkst ārvalstu satura.
Tomēr tiešsaistē gandrīz nekavējoties tika ierosināts piešķirt aktierim "ārvalstu aģenta" statusu (ar šo priekšlikumu, piemēram, klajā nāca Kurskas apgabala domes deputāts no "Vienotās Krievijas" Dmitrijs Guliovs).
Tagad, kā ziņo mediji, pret Nagijevu patiešām ir vērstas sankcijas. "Nagijevs tika noņemts no visiem reklāmas baneriem, un viņa reklāmas līgumi tika slēgti. Tāpat tika slēgtas visas viņa iespējas televīzijā un kino. Viss tas notika pēc tam, kad viņš, ja arī netieši, izteica nosodījumu karam," ziņo mediji, precizējot, ka šis cilvēks Krievijā šobrīd faktiski ir "atcelts", un tā ir viņa "maksa par nelojalitāti".
Saskaņā ar žurnālistu datiem, Nagijevs līdz pēdējam "centās rīkoties atbilstoši apstākļiem", bet būdams "cilvēks, kas neapšaubāmi ir principiāls", mirklī, "kad viņam radās iespēja, viņš to izmantoja, kā varēja". "Un valsts nekavējoties atbildēja viņam," – teikts vienā no publikācijām.
Kopš kara sākuma Dmitrijs Nagijevs publiski nav izteicis savu nostāju par šo jautājumu. Tomēr drīz pēc kaujas darbību uzsākšanas viņš publicēja "Instagram" video, kur viņš skuva galvu pie grupas "Akvarium" dziesmas "Pulkvedis Vasins" rindām "Mēs cīnījāmies paši ar sevi".
Aprakstā viņš arī pieminēja "zaudēto cerību rūgto garšu". Pēc tam internetā parādījās baumas par viņa emigrāciju, tomēr Nagijevs tās noliedza, apgalvojot, ka "Dima ir mājās". Vēlāk viņš arī atteicās vadīt "Muz-TV" balvu pasniegšanu, un viņa paskaidrojumos tika atrastas "aizvainojuma pilnas" norādes uz Vladimiru Putinu.
Pēdējos gados Nagijevs bija viens no galvenajiem Krievijas šovbiznesa pārstāvjiem ar augstu uzticības reitingu. Viņš vadīja Pirmā kanāla šovu "Balss", piedalījās populāros seriālos, bija viens no pieprasītākajiem Krievijas kino aktieriem, kā arī noslēdza lielu reklāmas līgumu ar MTS.
Runājot par personīgo dzīvi, Nagijevam ir pieaudzis dēls Kirils no pirmā laulības. Nesen aktieris pirmo reizi pastāstīja par otro dēlu — ārlaulības bērnu, par kuru baumas klīda vairākus gadus. Zēna vārds ir Marks, viņam ir 16 gadi, un viņš seko tēva pēdām un arī vēlas iekarot šovbiznesu.