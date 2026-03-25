Šova "Ģimene burkā" dalībnieka Viestura Koha vecmamma kritiski izsakās par vedeklas vēlmi palielināt krūtis
Kamēr vecmāmiņa Alvīne ciemojas pie Kohiem, realitātes seriālā "Ģimene burkā" uzmanības centrā nonākusi diskusija par Olgas ieceri veikt krūšu plastisko operāciju. Alvīne neslēpj savu skepsi, paužot bažas par to, kā šāda ķirurģiska iejaukšanās varētu atsaukties uz vedeklas fizisko labsajūtu.
Ventspilniece Alvīne pie tuviniekiem ieradusies, lai ar viņu atbalstu risinātu savas veselības likstas un apmeklētu ārstus. Izmantojot kopā būšanas laiku, pāris nolēma omītei parādīt kādu iepriekšēju raidījuma epizodi. Tajā Olgas brālis uzdeva tiešus jautājumus par māsu un viņas sapni uzlabot krūšu formu.
Kā izrādās, šī vēlme Olgai nav jauna – viņa jau 40 gadu jubilejā prātoja par šādu dāvanu sev, taču tagad nemanot jau tuvojas nākamā dzimšanas diena. Atskatoties uz brāļa iztaujāšanu, Olga atzīst, ka tajā brīdī jutusies nedaudz apmulsusi. Kad Viesturs lūdza omītei izteikt savas domas par šo tematu, Olga gan uzsvēra, ka pagaidām tā ir tikai teorētiska ideja. Tomēr Alvīne palika pie sava, norādot uz iespējamām veselības komplikācijām: "Es esmu ļoti vecmodīgs cilvēks, man liekas, ka nē. Tas var arī beigties visādi! Es esmu dzirdējusi visādus notikumus, tādus ne visai labus. Tas jums pašiem jālemj, bet es neesmu par to!"
Viesturs, nezaudējot humora izjūtu, painteresējās, vai arī pati Alvīne jaunībā nav vēlējusies ko mainīt savā izskatā. Omīte ar smaidu atbildēja, ka nekas tāds viņai nav bijis padomā: "Nē, man nav [silikona krūtis], un es arī pati par tādām nesapņoju nekad! Es teiktu tā, ja man būtu vīrs vēl dzīvs – ja tu mani mīli, tad mīli tādu, kāda es esmu, bet es sevi citādāk nepārveidošu. Neko nedabisku es nelikšu! Tiešām, es godīgi pasaku – man nepatīk!"
Neskatoties uz radinieku viedokļiem, Olga aizkadra sarunā paliek nelokāma. Viņa ir pārliecināta, ka svešas piezīmes nevar ietekmēt viņas personīgos lēmumus. Pēc Olgas domām, šāda izvēle ir saistīta tikai ar viņas pašsajūtu un autonomiju pār savu ķermeni: "Tas ir mans ķermenis, mana dzīve. Ja es kādreiz to izdomāšu darīt vai kaut ko citu – tas būs mans lēmums, un es to darīšu...nevienam nav tur jālien!"