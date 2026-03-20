VIDEO: Džimijs Falons savā jaunākajā skečā dzied par Latviju
Savā jaunākajā skečā ASV populārais raidījuma vadītājs un komiķis Džimijs Falons pieminējis Latviju.
Skečā komiķis apspēlējis to, kā NATO dalībvalstis reaģējušas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps aicināja NATO valstis nosūtīt uz Persijas līci savus kuģus, lai palīdzētu atbloķēt Hormuza šaurumu, kurā kuģu kustība karadarbības dēļ pašlaik ir praktiski apstājusies.
"Lielbritānija? [Teica] Nē. Somija? [Teica] Nē. Norvēģija? [Teica] Nē, paldies! Tramps nodomāja: "Umm, ok." Vācija? Nē. Islande? Nē! Spānija? Stingrs nē. Tramps nodomāja: "Bet man nepieciešama gāze!" Zviedrija teica: "Tā ir slikta ideja!" Tramps draudēja: "Es iekarošu IKEA!" Itālija teica: "Mēs neiesaistīsimies karā!" Tramps teica" "Vai es joprojām varu baudīt restorānu "Olīvju dārzs?"" Francija sacīja: "Sorry, tas nenotiks!" Tramps atbildēja: "Ko tu sacīji? Es biju aizsnaudies." Latvija teica: "Šādi nevar tālu tikt!" Tramps atbildēja: "Tev paveicies, ka nezinu, kur atrodies!" Vēl viens "nē" nāca no Igaunijas. Uz ko Tramps atbildēja: "Oho, es sāku justies vientuļš, brāl!"
Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps piektdien nodēvēja NATO sabiedrotos par gļēvuļiem, par to, ka tie atteicās nosūtīt savus karakuģus uz Hormuza šaurumu. "Viņi negribēja pievienoties cīņai, lai apturētu kodolvalsti Irānu. Tagad, kad šī cīņa ir militāri uzvarēta un viņiem nedraud lielas briesmas, viņi sūdzas par augstajām naftas cenām, ko viņi spiesti maksāt, bet nevēlas palīdzēt atvērt Hormuza šaurumu," rakstīja Tramps, norādot, ka Irānas veiktā Hormuza blokāde ir vienīgais iemesls augstajām naftas cenām.