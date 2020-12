"Skaistākā meitenīte pasaulē" izaugusi: šādi viņa izskatās tagad

Tagad viņā grūti atpazīt to mīlīgo bērniņu no žurnālu vākiem –meitene kļuvusi ļoti pieaugusi. Nesen viņa savā "Instagram" kontā padalījās ar attēliem no atpūtas pie jūras.

Tāpat viņa paziņoja, ka savu dzimšanas dienu atzīmēs ārvalstīs. Tagad Pimenova mācās amerikāņu skolā. Meitene piedalās bērnu apģērbu reklāmās.

Agrāk Kristīnas māte apvainota sava bērna seksualizācijā, jo fotosesijās meitene bieži bija redzama ne gluži bērnu pozās, kas izraisīja saštumu starp viņas sekotājiem.

Kristīna ir dzimusi Maskavā, bijušā futbolista Ruslana Pimenova ģimenē. Četru gadu vecumā māte viņu iesaistījusi modeļu biznesā.

2014. gadā vairāki izdevumi atzina Pimenovu par "skaistāko meitenīti pasaulē".