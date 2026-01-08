Atklāts, kas atveidos Salātlapiņu un Flinu Raideru jaunajā “Sapinušies” ekranizācijā
Kinostudija "Walt Disney Pictures" ir atradusi galvenos varoņus dzīvās darbības adaptācijai tās 2010. gada animācijas filmai "Sapinušies" (Tangled).
Studija Salātlapiņas lomai izvēlējusies Austrālijas aktrisi Tīgenu Kroftu, bet Flina Raidera lomai – Milo Manheimu. Šīs lomas var būt ļoti nozīmīgas abu aktieru karjerās, jo tiek prognozēts, ka "Disney" dzīvās darbības filma var kļūt par miljardiem dolāru vērtu pasaules hitu.
Nākamā lielā loma, kas tiks apsvērta, būs Salātlapiņas ļaunās mātes Gotelas loma, kuru sākotnēji plānots atveidot aktrisei Skārletai Johansonei.
Filmu veidos režisors Maikls Greisijs, kurš pazīstams ar tādām muzikālām filmām kā “Izklaides karalis”, producente Kristīna Bure, kas strādājusi pie tādiem darbiem kā “Vēl dīvaināka piektdiena” un “Kruella”, bet scenāriste ir Dženifera Keitina Robinsona, kas strādājusi pie “Tors: Mīla un Pērkons”.
“Sapinušies” ir Disney 2010. gada animācijas filma, kas ieguvusi milzīgu popularitāti un kļuvusi par vienu no vismīļotākajām un veiksmīgākajām filmām “Disney” vēsturē. Tā nopelnīja vairāk nekā 591 miljonu ASV dolāru visā pasaulē pret 200 miljonu dolāru budžetu, tādējādi kļūstot par vienu no top 10 ienesīgākajām animācijas filmām visā pasaulē 2010. gadā. Filma tika nominēta “Zelta Globuss” balvai par labāko animācijas filmu un saņēma vairākas citas nominācijas un balvas. Dziesma “I See the Light” kļuva par vienu no visvairāk mīļotajām un tika nominēta “Oskaram” par labāko dziesmu.
Kopš 2010. gada Disney aktīvi pārnes savas animācijas filmas uz aktierfilmām. Daudzas no tām guvušas ievērojamus panākumus – piemēram, “Skaistule un Briesmonis”, “Aladins” un “Karalis Lauva”, kamēr citas – kā “Dambo” un "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" – piedzīvojušas neveiksmi.