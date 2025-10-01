Elizabete Hērlija atklāj vienu zelta likumu, ko nekad nepārkāpj, lai 60 gadu vecumā saglabātu lielisku formu
Pazīstama ar savām apburošajām zilajām acīm un supermodeles augumu, britu aktrise un modele Elizabete Hērlija gadu gaitā ir rūpīgi uzturējusi savu veselību vislabākajā stāvoklī. Aktrise ir atklājusi vienu lietu, no kuras viņa vienmēr izvairās, lai saglabātu savu izcilo augumu.
Pēc 60 gadus vecās vienas dēla mātes teiktā, viņas dzīvē ir stingri aizliegts alkohols: “Domāju, ka lielā mērā tas ir saistīts ar manu darbu krūts vēža fondā – esmu patiešām ieklausījusies tajā, ko viņi iesaka par veselību. Protams, ja rūpējies par savu veselību, vienlaikus arī izskaties labāk.”
“Viņi vienmēr uzsver, lai neuzņemtu lieku svaru, ir nepieciešams regulāri sportot un ēst veselīgi, un viņi stingri iesaka izvairīties no alkohola. Es cenšos šos ieteikumus ievērot, cik vien iespējams. Alkoholu gandrīz nedzeru. Turklāt ar gadiem saprotu, ka mans ķermenis to vairs nepārstrādā tik labi kā jaunībā. Tagad alkoholu atļaujos tikai kā īpašu retu baudījumu,” sacīja Hērlija.
Par Elizabetes apņēmību rūpēties par veselību nav šaubu – to apliecina arī video, kurā viņa priecīgi rotaļājas baltā bikini uz jahtas klāja. Hērlija, iemiesojot savu ierasto šarmu, uzklāja saules aizsargkrēmu un ietinusies košā dvielī. “Neaizmirstiet SPF,” viņa piebilda pie video, papildinot tekstu ar divām rozā sirsniņām.
Ieraksts fanu un draugu vidū guva lielu atsaucību – komentāros viņu slavēja gan par skaistumu, gan jauneklīgo izskatu. “Viņa burtiski noveco pretēji laikam – gluži kā Bendžamins Batons,” rakstīja kāds sekotājs. Cits piebilda: “Neticami, ka pasaules skaistākajai sievietei ir 60 gadi.”
Pie ieraksta atzīmējās arī viņas slavenie draugi, tostarp modele Heidija Kluma un grima māksliniece Sendija Lintere.