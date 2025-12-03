Popzvaigzne pret Balto namu: Sabrina Kārpentere iebilst pret viņas dziesmas izmantošanu politiskiem mērķiem
Baltā nama sociālo tīklu komanda nonākusi nopietnās nepatikšanās ar vienu no pasaules populārākajām popzvaigznēm pēc tam, kad tā izmantoja Sabrinas Kārpenteres dziesmu “Juno” video, kurā redzami tiesībsargi, kuri šķietami aiztur personas imigrācijas operāciju laikā.
“Grammy” balvas ieguvēja dziedātāja šo video nodēvēja par “ļaunu un pretīgu”.
“Nekad neiesaistiet mani vai manu mūziku, lai atbalstītu jūsu necilvēcīgo dienaskārtību,” šādu asu ziņojumu Kārpentere publicēja vietnē “X”.
Koncertturnejā Kārpentere pati parasti veido rotaļīgas “arestu” inscenācijas dziesmas “Juno” laikā, izmantojot rozā pūkainās roku dzelžus un iesaistot slavenības, kas apmeklē viņas koncertus.
Baltā nama puse savu nostāju pastiprināja, savā atbildē izmantojot pašas Kārpenteres dziesmu tekstu, paužot: “Te ir īsa un salda ziņa Sabrinai Kārpenterai: mēs neatvainosimies par to, ka deportējam bīstamus kriminālus — slepkavas, izvarotājus un pedofilus no mūsu valsts. Ikviens, kurš aizstāvētu šos slimīgos monstrus, ir stulbs… vai vienkārši lēns?”
Video ar izmantoto dziesmu joprojām pieejams Baltā nama “X” un “TikTok” platformās.
Have you ever tried this one?— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025
Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX
Šī gan nav pirmā reize, kad Trampa Baltā nama komanda izmanto mākslinieku dziesmas bez atļaujas, bieži sociālajos tīklos pievienojot memes un vieglprātīgus video.
Līdzīgā video, ko pagājušajā mēnesī publicēja ASV Iekšzemes drošības departaments, Olīvijas Rodrigas dziesmai “All-American Bitch” sociālajā vietnē “Instagram” tika atslēgta audio izmantošana, lai gan “X” platformā video joprojām ir skatāms. Dziedātāja asi kritizēja šādu rīcību. “Nekad neizmantojiet manas dziesmas, lai izplatītu jūsu rasistisko, naidpilno propagandu,” viņa rakstīja, atsaucoties uz “Billboard” un “Rolling Stone”.
Tāpat savulaik Baltā nama sociālo tīklu konti arī publicēja video ar prezidentu un mūziķa Ašera dziesmu “Hey Daddy (Daddy’s Home)”, kas atsaucās uz NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes izteikumiem, kurš Trampu nosaucis par “daddy” samitā Nīderlandē. Šai dziesmai audio beigās tika “atspējots, reaģējot uz autortiesību īpašnieka ziņojumu”.
Tāpat Baltā nama “TikTok” konts vēl publicēja video ar Teilores Sviftas dziesmu “The Fate of Ophelia”, to sasaistot ar Trampa administrācijas amatpersonu attēliem. Uz to gan Svifta, kuru Tramps iepriekš personīgi kritizējis — šoreiz klusēja.
Selīna Diona, grupa "Foo Fighters", Brūss Springstīns un Bejonse ir tikai daži no māksliniekiem, kuri gadu gaitā iebilduši pret savu dziesmu izmantošanu Trampa politiskajos materiālos.