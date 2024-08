ABBA iebilst pret viņu mūzikas izmantošanu Trampa kampaņā

Dionas komanda viņas un viņas ierakstu kompānijas vārdā publiskoja paziņojumu, kurā teikts, ka "nekādā veidā" nebija atļauts izmantot šo dziesmu, piebilstot: "Un tiešām, ŠO dziesmu?" Grupas "Smiths" ģitārists Džonijs Mārs pirms tam šogad bija kritizējis Trampu par šīs grupas hita "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want" atskaņošanu kampaņas mītiņā.