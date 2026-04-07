Režisors Varis Brasla joprojām izmanto podziņtelefonu
Režisors Varis Brasla par spīti redzes problēmām apmeklē saviesīgus pasākumus, jo līdzās ir mīļotā sieva aktrise Vizma Kalme, kas nepieciešamības gadījumā atbalsta un palīdz pārvietoties.
Uz žurnāla "Kas Jauns" apvaicāšanos, kā ar veselību, Brasla smejoties atklāj, ka dzīvojot pēc pases datiem un cipariem. Viņa sieva Vizma Kalme piebilst: kamēr vien var, ir jāiet sabiedrībā, un Varis papildina: “Tiešām jāiet, jo galīgi negribētos atpalikt no visa tā, kas notiek.”
Aktrise atzīst, ka abi ar vīru tālus ceļa gabalus nestaigā, jo pārvietoties ir grūti, bet viņa, izmantojot skārienjutīgā ekrāna tālrunī lejupielādētu taksometru kompānijas lietotni, kur vien nepieciešams, pārvietojas ar taksometru. Savukārt režisors paskaidro, ka tas ir sievas pārziņā, jo redzes dēļ nemaz nevarētu tādu lietotni izmantot. Turklāt viņam joprojām ir podziņu telefons. “Tā kā man ir redze čupā, man der un ir vieglāk izmantot tikai podziņu telefonu. Par to jaunāki ļaudis, protams, pasmaida, un es viņus saprotu. Cik zinu, podziņu telefons ir arī Raimondam Paulam un Uldim Dumpim. Kārtīgiem vīriem ir podziņu telefons! Vienīgais, uz podziņu telefonu nepienāk brīdinājumi par ārkārtas situācijām, tad mani sieva par to painformē. Tāds jau bija laulības mērķis, ka mazliet varu arī sievu izmantot. Viņa ir arī feisbukā reģistrējusies, bet visi pārējie sociālie tīkli mums ir svešvārdi. Taču es cenšos ar cilvēkiem runāt aci pret aci klātienē, nevis caur sociālajiem tīkliem,” par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu Vizmas un Vara ģimenē pastāsta režisors.